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Migreni olanlar asla tüketmemeli! İşte migren ve baş ağrısını tetikleyen besinler

20.08.2022 13:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzde pek çok insanın kabusu olan migren, vücutta yarattığı baş ağrısıyla günlük hayatı çekilmez bir hale getirebiliyor. Bazı besinler ise ,mMigren ağrılarını tetikleyerek, ağrıların artmasına sebebiyet verebiliyor. İşte migren ve baş ağrısını tetikleyen o besinler...

Migreni olanlar asla tüketmemeli! İşte migren ve baş ağrısını tetikleyen besinler

Migren birçoğumuzun ortak çilesi olarak biliniyor.Genellikle sinir,stres ve yorgunluktan dolayı yaşanan migren ağrıları gününüzün kötü geçmesini sağlayarak sizi kötü etkilemektedir. Tüm bunların yanı sıra gün içerisinde tükettiğiniz bazı besinler migren ağrılarınızı tetikleyebilir.Sizler içim migren ağrılarını tetikleyen besinleri derledik. Bu besinler migreni olanlar tarafından daha az tüketilmemesi, hatta hiç tüketilmemesi de faydalı olacaktır.

MİGRENİ OLANLAR ASLA TÜKETMEMELİ!

Kafein

Günlük hayatınızda çok fazla kafein alıyorsanız ve bunu bir süre sonra azaltmaya başlarsanız bu migren ağrılarınızın artmasına sebep olacaktır.Bu yüzden fazla kafein tüketiminden kaçınmalısınız.

Çikolata

Amerikalı bir vakıfa göre çikolata migren ağrılarını tetikleyen besinler arasında yer alıyor.Çikolata içinde bulundurduğu kafein ve beta-feniletilamin ile baş ağrısını artırmaktadır.

Dondurulmuş besinler

Dondurulmuş gıdalar ve dondurma tarzı ürünler baş ağrısını tetiklemektedir.Eğer bu yiyecekleri hızlı şekilde tüketirseniz migren ağrılarınızı artırabilir ve tetikleyebilirsiniz

Tuzlu yiyecekler

Tuzlu yiyecekler bazı kişilerde migren ağrılarının oluşmasında etkili olmaktadır.Bu fazla miktarda sodyum tüketmekten dolayı kan basıncının artmasına sebep olacağından migren ağrılarını tetiklemektedir.

Sakatat ürünleri

Bazı sakatat türlerinin migreni tetiklediği biliniyor.Migreni olanların beyin, karaciğer, böbrek ve işkembe gibi sakatatlardan uzak durmaları tavsiye ediliyor.


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Anahtar Kelimeler:
baş ağrısı migren
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