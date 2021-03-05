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Migros kaçta açılıyor? Migros çalışma saatleri

05.03.2021 10:01 | Son Güncelleme:
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Migros kaçta açılıyor? Migros çalışma saatleri

1 Mart Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısının ardından alınan yeni normalleşme kararları sonrası marketlerin çalışma saatlerinde de düzenlemeye gidildi. Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamalarının genişletilmesiyle vatandaşlar, Migros’un çalışma saatlerindeki değişikliği de araştırmaya başladı. Migros kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Migros çalışma saatleri nasıl?

Korona virüs önlemleri kapsamında alınan tedbirlerle beraber vaka sayılarında bir süre düşüş yaşanmıştı. Vaka sayılarındaki azalış sebebi ile son yapılan Kabine Toplantısında normalleşme sürecine geçileceği açıklandı. Buna göre hafta içi ve hafta sonu yasaklarında yapılan değişiklikle beraber Migros çalışma saatleri belli oldu. Peki Migros kaçta açılıyor? Migros kaçta kapanıyor?

Migros hafta sonu açık mı?

Migros, büyük market zincirlerinden biri olma özelliğini hala koruyor. Pek çok vatandaş Migros’tan alışveriş yapmak istiyor. Migros’tan alışveriş yapmak isteyenler, yeni alınan kararlardan sonra çalışma saatlerini de merak ediyor. Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılan Kabine Toplantısı sonucunda, normalleşme sürecinde somut adımlar atılması kararı alındı. Buna göre il bazında kademeli olarak normalleşme sağlanacağı belirtildi. Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu kısıtlamaları tamamen kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise Pazar günü yasakların bir süre daha devam edeceği kararı alındı.

Migros çalışma saatleri

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı “İş Yerlerinin Çalışma Saatleri” genelgesine göre; düşük, orta ve yüksek riskli bölgelerde Cumartesi ve Pazar günleri Migros çalışma saatleri 07.00 – 20.00 olarak düzenlendi. Çok yüksek riskli illerimizde vaka sayılarının çok olması sebebiyle ise Migros, Cumartesi günleri 07.00 – 20.00 arasında açıkken, Pazar günleri çalışma saatleri 10.00 – 17.00 olarak bildirildi. Hafta içi ise tüm illerde saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma yasağı halen devam ettiği için, Migros hafta içinde de 07.00 – 20.00 saatleri arasında faaliyetlerine devam edecek.

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