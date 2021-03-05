Migros kaçta açılıyor? Migros çalışma saatleri

Korona virüs önlemleri kapsamında alınan tedbirlerle beraber vaka sayılarında bir süre düşüş yaşanmıştı. Vaka sayılarındaki azalış sebebi ile son yapılan Kabine Toplantısında normalleşme sürecine geçileceği açıklandı. Buna göre hafta içi ve hafta sonu yasaklarında yapılan değişiklikle beraber Migros çalışma saatleri belli oldu. Peki Migros kaçta açılıyor? Migros kaçta kapanıyor?

Migros hafta sonu açık mı?

Migros, büyük market zincirlerinden biri olma özelliğini hala koruyor. Pek çok vatandaş Migros’tan alışveriş yapmak istiyor. Migros’tan alışveriş yapmak isteyenler, yeni alınan kararlardan sonra çalışma saatlerini de merak ediyor. Pazartesi günü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde yapılan Kabine Toplantısı sonucunda, normalleşme sürecinde somut adımlar atılması kararı alındı. Buna göre il bazında kademeli olarak normalleşme sağlanacağı belirtildi. Düşük ve orta riskli illerde hafta sonu kısıtlamaları tamamen kaldırıldı. Yüksek ve çok yüksek riskli illerde ise Pazar günü yasakların bir süre daha devam edeceği kararı alındı.