Migros ve Trendyol’dan iş birliği

İSTANBUL (AA) - Migros, Türkiye’nin en büyük e-ticaret platformlarından Trendyol ile yaptığı iş birliğiyle ilk kez e-ticarette kendi platformu dışında bir kanalı müşterilerine açıyor.

Migros'tan yapılan açıklamaya göre, perakende sektörünün önde gelen markalarından Migros, Trendyol ile yaptığı iş birliğiyle ilk kez e-ticarette kendi platformu dışında bir kanalı müşterilerine sunuyor.

Her ihtiyacını tek bir platformdan sağlamayı amaçlayan tüketiciler için modadan teknolojiye, ev ve dekorasyondan gıdaya onlarca kategoride hizmet veren Trendyol, 65 yıldır perakendede değişimin yüzü olan Migros’un geniş ve kaliteli ürün yelpazesinin de katılımıyla güven ve hız odaklı hizmet anlayışını pekiştiriyor.

Migros Sanal Market’in Trendyol butiği, kuru gıdadan kişisel bakıma, temizlik ürünlerinden bebek ürünlerine kadar binlerce üründe kolay sipariş ve hızlı teslimat imkanı sunuyor.

Türkiye’nin 81 ilinde 2 binden fazla mağazası bulunan ve 50 ilde müşterilerine online alışveriş deneyimi sunan Migros ve 25 milyon üyesiyle Türkiye ve MENA Bölgesi’nin hem en büyük hem en hızlı büyüyen e-ticaret platformu Trendyol, e-ticarette market alışveriş alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefliyor.