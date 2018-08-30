Mihyar Serdar Kayseri'de yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Suriye uyruklu kod adı ‘Mihyar Serdar’ olan Muhammed D. isimli teröristin Kayseri'de olduğu tespit edildi.
Muhammed D.'nin, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütü adına Suriye’de silahlı eylemlerde faaliyet gösterdiği, ayrıca terör örgütü içerisinde Suriye’de Şeyh Maksud bölgesinde faaliyet gösteren ‘Garo’ kod adlı üst düzey örgüt mensubunun yakın korumalığını yaptığı belirlendi.
2016 yılında illegal yollardan Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen terör örgütü mensubu Muhammed D., ekiplerin düzenlediği başarılı operasyonda gözaltına alındı.
İHA
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