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Mihyar Serdar Kayseri'de yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.08.2018 14:00 | Son Güncelleme

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, PKK’nın sözde üst düzey yöneticisinin yakın korumalığını yapan Suriye uyruklu 1 kişi yakalandı.

Mihyar Serdar Kayseri'de yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalarda, Suriye uyruklu kod adı ‘Mihyar Serdar’ olan Muhammed D. isimli teröristin Kayseri'de olduğu tespit edildi.

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Muhammed D.'nin, PKK/KCK-YPG/PYD terör örgütü adına Suriye’de silahlı eylemlerde faaliyet gösterdiği, ayrıca terör örgütü içerisinde Suriye’de Şeyh Maksud bölgesinde faaliyet gösteren ‘Garo’ kod adlı üst düzey örgüt mensubunun yakın korumalığını yaptığı belirlendi.

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2016 yılında illegal yollardan Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edilen terör örgütü mensubu Muhammed D., ekiplerin düzenlediği başarılı operasyonda gözaltına alındı.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
mihyar serdar Kayseri Emniyet

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