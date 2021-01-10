Mike Pence'in '20 Ocak'ta Joe Biden'ın yemin törenine katılacağı' iddia edildi

Amerikan medyasına konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen Pence'e yakın kaynaklar, Başkan Yardımcısının yemin törenine katılacağını söyledi.

Trump'ın 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından Biden'a görevi barışçıl bir şekilde devredeceğini ancak yemin törenine katılmayacağını açıklaması sonrasında tüm gözler Pence'e çevrilmişti.

Konuyla ilgili henüz açıklama yapmayan Pence'e yakın isimler, 20 Ocak'taki törene Pence'in katılmak üzere hazırlık yaptığını ifade etti.

3 Kasım'daki tartışmalı başkanlık seçimlerini kazanan Joe Biden da Trump'ın katılmayacak olmasının iyi bir şey olduğunu ancak Pence'in katılmasından memnuniyet duyacağını belirtmişti.

"TRUMP, ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN BERİ PENCE'LE KONUŞMADI" İDDİASI

Öte yandan Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Trump ile Pence'in kanlı Kongre baskınının yaşandığı 6 Ocak gününden bu yana hiç konuşmadığı ileri sürüldü.

NBC kanalının Washington muhabiri Hallie Jackson, Pence'e yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde, Trump'ın Pence ile yüz yüze görüşmediği gibi, Başkan Yardımcısını telefonla dahi aramadığını ifade etti.