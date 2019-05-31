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Mike Pompeo, Almanya’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 31.05.2019 14:25 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Alman mevkidaşı Haiko Maas’la gerçekleştirdiği görüşmede, “Birçok uluslararası sorun ve ihtilaf ancak yakın Alman-Amerikan koordinasyonunda çözülebilir” dedi.ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Alman mevkidaşı Haiko Maas’la başkent Berlin’de bir araya geldi.

Mike Pompeo, Almanya’da

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Alman mevkidaşı Haiko Maas’la gerçekleştirdiği görüşmede, “Birçok uluslararası sorun ve ihtilaf ancak yakın Alman-Amerikan koordinasyonunda çözülebilir” dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Alman mevkidaşı Haiko Maas’la başkent Berlin’de bir araya geldi. Görüşmenin ana konusu İran, uluslararası sorunlar ve Almanya-ABD ilişkileri oldu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, ABD ile uluslararası politika konusundaki derin görüş farklılıklarına rağmen yakın Alman-Amerikan ilişkisini vurguladı. Maas, iki ülke arasındaki yakın ilişkinin, Almanya ile ABD arasındaki "köklü dostluğun" bir ifadesi olduğunu söyledi. Pompeo görüşmeden sonra yaptığı açıklamada, “Birçok uluslararası sorun ve ihtilaf ancak yakın Alman-Amerikan koordinasyonunda çözülebilir” dedi.
Görüşmede Ukrayna’daki ihtilaf, Rusya ve Çin’le olan ilişkiler, antisemitizme karşı mücadele ve ABD ile İran arasındaki anlaşmazlık, ABD’nin yaptırımları gibi konular ele alındı.
Çin telekomünikasyon devi Huawei ile başa çıkma konusundaki farklı yaklaşımlar konusunda Pompeo, ABD açısından bakıldığında, hızlı 5G veri ağının oluşturulmasıyla bağlantılı olarak Huawei ile ilgili güvenlik endişelerinin giderilmesinin mümkün olmadığını söyledi. Pompeo, “ABD bilgi akışının güvenilir olduğu ve Çin Komünist Partisi’nin eline geçmeyen veri ağlarının sağlanması sağlanmalıdır. Çin, dünya çapında ABD, Avrupa ve Batı demokrasilerinin ulusal güvenliğini tehdit ediyor” dedi.
Maas, federal hükümetin 5G’yi tanıtırken yüksek güvenlik standartları getirdiğini vurgulayarak, “Federal hükümetin 5G ile bağlantılı olarak Huawei ile de endişeleri var. Dışişleri Bakanı, bir şirketin güvenlik garantilerini yerine getirememesi durumunda kazanma şansının çok düşük olacağını söyledi. ABD, Çin’e karşı cezalandırıcı tarife ek olarak, son haftalarda Huawei’yi kara listeye alarak ülkenin ticaret savaşını daralttı. Sonuç olarak, ABD ortaklarıyla olan ticari ilişkileri katı denetimlere tabidir” ifadelerini kullandı.
Pompeo bir yıldan fazla süredir görevde ve yaklaşık 40 ülkeyi ziyaret etti. Pompeo’nun Mayıs ayının başında Berlin’e gelmesi gerekiyordu ancak İran krizi nedeniyle Irak’a gitmeyi tercih ediyordu. Kısa vadeli iptal işlemleri Berlin’de tahrişe neden oldu.

Mike Pompeo, Almanya’da

Mike Pompeo, Almanya’da

Mike Pompeo, Almanya’da

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