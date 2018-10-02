HABER

Mikronezya'da denize indirilen uçaktaki kayıp yolcunun cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 04:32 | Son Güncelleme

Mikronezya'da denize indirilen uçaktaki kayıp yolcunun cesedi bulundu

MELBOURNE (AA) - Batı Pasifik Okyanusu ülkesi Mikronezya'nın Pohnpei Adası'ndan Papua Yeni Gine'nin (PNG) başkenti Port Moresby'ye giderken Chuuk bölgesindeki Weno Havalimanı'na aktarma için alçaldığı sırada denize indirilen uçaktaki kayıp kişinin cesedine ulaşıldı.

Havayolu şirketi Air Niugini tarafından yapılan açıklamada, kayıp olduğu bildirilen erkek yolcuya ait cesedin uçağın indiği denizde arama çalışmalarını sürdüren dalgıçlar tarafından bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, ismi belirtilmeyen erkek yolcunun ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Air Niugini yöneticisi Tahawar Durrani, "Derin bir üzüntüyle, bugün bir erkek yolcunun cesedinin dalgıçlar tarafından bulunduğunu teyit ediyorum. Sosyal yardım ekiplerimiz yolcunun ailesi ile temas halinde ve cesedin ülkesine gönderilmesi çalışmaları devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Pohnpei Adası'ndan cuma günü havalanıp Yeni Gine'nin başkenti Port Moresby'ye doğru giden Air Niugini'ye ait Boeing 737-800 tipi yolcu uçağının, 36 yolcu ve 11 mürettebatıyla Mikronezya'nın Chuuk bölgesindeki Weno Havalimanı'ndan 160 metre uzaklıkta denize iniş yaptığı bildirilmişti.

Havayolu şirketi önce uçakta bulunan 47 kişinin tamamının kurtarıldığını, yaralanan 4 yolcunun ise hastaneye kaldırıldığı duyurmuştu ancak daha sonra yeni bir açıklamada bulunan Air Niugini, yolculardan birinin kayıp olduğunu bildirmişti.

Batı Pasifik Okyanusu'ndaki adalar topluluğu Mikronezya Federal Devletleri, Yap, Chuuk, Pohnpei ve Kosrae adlı 4 eyaletten ve 607 adadan oluşuyor.

Başkenti Pohnpei Adası'ndaki Palikir olan Mikronezya'nın en büyük kenti ise Chuuk Adası'ndaki uçağın denize iniş yaptığı Weno şehri. Ekvator bölgesinde 2 bin 700 kilometrekarelik alana yayılan ülkede, Dünya Bankasının 2016 verilerine göre yaklaşık 105 bin kişi yaşıyor.

PARTNERYıllar önce ayakkabı satarkenYıllar önce ayakkabı satarken
Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecekSon dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek
Çubuk'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı Çubuk'ta zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Air Niugini denize inen uçak Mikronezya

En Çok Okunan Haberler

İstanbul Bahçelievler'de kan donduran görüntü! Görenler inanamadı

İstanbul Bahçelievler'de kan donduran görüntü! Görenler inanamadı

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Alman medyası Erdoğan'ı konuşuyor! 8.7 milyon Euro...

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Keşke Hiç Büyümeseydik bitti mi? Show TV'den flaş karar

Adem Büyük: Abdullah Avcı bana vurdu

Adem Büyük: Abdullah Avcı bana vurdu

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

Rusya'dan dikkat çeken dolar hamlesi

WhatsApp kullananlar dikkat! Yeni dönem başlıyor

WhatsApp kullananlar dikkat! Yeni dönem başlıyor

İlginizi Çekebilir

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Ahmet Hakan'dan 'Alevilerin yaptığı yemek yenmez' diyen öğretmene tepki

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Meteoroloji'den tropik fırtına sonrası bir uyarı daha!

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Nihat Genç'ten gündemi sarsan çıkış: Bakan olsam, son 40 yılda yapılan Atatürk heykellerini yıkar atarım

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Meteoroloji'den son dakika açıklaması! Tropik fırtınada (Kırbaç fırtınası) son durum nedir?

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Türk erkeklerine büyük tuzak! Parayı alan oraya gidiyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Yeni rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Yeni rektör atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

Son dakika! Resmi Gazete'de yayımlandı: Yaz saati uygulaması devam edecek

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

İstanbul Boğazı'nda dikkat çeken görüntü

Şanlıurfa'daki Suriyeli olaylarında yeni gelişme

Şanlıurfa'daki Suriyeli olaylarında yeni gelişme

1 Ekim On Numara sonuçları: 10 bilen 1 kişi, 324 bin 406 lira ikramiye kazandı!

1 Ekim On Numara sonuçları: 10 bilen 1 kişi, 324 bin 406 lira ikramiye kazandı!

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşine 10 yıl hapis

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kardeşine 10 yıl hapis

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.