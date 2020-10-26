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Mikrop saçıyor! 'Uyarıyorum' notuyla paylaştı

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Facebook'ta çocuklarının banyo oyuncaklarının içini gösteren birkaç fotoğraf paylaşan anne, ebeveynleri Facebook sayfasından uyardı: Asla almayın, hepsini çöpe atıyorum!

Mikrop saçıyor! 'Uyarıyorum' notuyla paylaştı

251 binden fazla paylaşım ve yine binlerce yorum alan söz konusu olay, İngiliz bir annenin başına geldi.

Çocukları için banyo oyuncakları satın alan ebeveyn, oyuncakların içini açtığında şaşkına döndü. İçlerinin ıslaktan dolayı küf dolu olduğunu söyleyen kadın diğer anneleri bu tür oyuncakları almaması yönünde uyardı.

Facebook sayfasında uyarı notu paylaşan kadın, 'hayatımda hiç bu kadar tiksindiğimi hatırlamıyorum, bu oyuncaklar mikrop saçıyor' dedi. Birçok anneden destek alan kadına diğer anneler de paylaşımı için teşekkür etti.

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Ebevenler için paylaşımlar yapılan MadeForMums' a göre, çocuk banyo oyuncaklarının temiz ve güvenli olmasını sağlamanın ise birkaç yolu var. Onları bulaşık makinesinde yıkamak; gece boyunca bir ağartıcı banyosuna koymak (bir litre su ile bir fincan çamaşır suyunun yaklaşık dörtte 3'ü); sterilize edici tabletler kullanarak ve beyaz sirke veya elma sirkesi (yaklaşık 5 litre ılık suda 2 bardak) kullanarak, gece boyunca ıslatmak ve sonra suyla yıkamak.

Bu önerilerin yanı sıra, web sitesi ayrıca oyuncakları düzenli olarak yenileriyle değiştirebileceğinizi söylüyor, ancak bu 'pahalı ve özellikle çevre dostu olmayabilir'.

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