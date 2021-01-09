Mikser aracı güvenlik kulübesine çarptı

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Büyükkarıştıran beldesinde faaliyet gösteren plastik ve oyuncak fabrikasının güvenlik kulübesine çarpan beton mikseri sürücüsü yaralandı. Kazada facianın eşiğinden dönüldü.

Kaza, gece saat 23.30 sıralarında, Büyüktarıştıran bölgesindeki plastik ve oyuncak fabrikası önünde meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim G. (47) idaresindeki 06 GC 1428 plakalı beton mikseri, Büyükkarıştıran’dan Çorlu yönüne doğru hareket halinde iken, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yolun sağındaki fabrikanın güvenlik kulübesine çarptı.

Çarpma neticesinde araç sürücüsü İbrahim G. yaralandı. Yaralı sürücü, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

