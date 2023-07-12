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Milan Kundera neden öldü? Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği kitabının yazarı Milan Kundera kimdir, kaç yaşındaydı?

12.07.2023 13:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği kitabının yazarı Milan Kundera hayatını kaybetti. Ünlü yazarın ölüm haberi sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu. Birçok kişi Çek asıllı Fransız romancı hakkında internette araştırma yapıyor. Peki, Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği kitabının yazarı Milan Kundera kimdir, kaç yaşındaydı? Milan Kundera neden öldü?

Milan Kundera neden öldü? Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği kitabının yazarı Milan Kundera kimdir, kaç yaşındaydı?

Ünlü yazar Milan Kundera yaşamını yitirdi. Şaka , Gülünesi Aşklar, Yaşam Başka Yerde, Ayrılık Valsi, Gülüşün ve Unutuşun Kitabı, Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği, Ölümsüzlük, Yavaşlık, Kimlik, Bilmemek romanlarının yazarı Milan Kundera'nın ölümü edebiyat dünyasını yasa boğdu. İşte Milan Kundera'nın ölümü ile ilgili detaylar...

MİLAN KUNDERA KİMDİR?

Milan Kundera, 1929 yılında Çekoslovakya'nın Moravya bölgesinde bulunan Brno kentinde dünyaya geldi.

Milan Kundera, küçük yaşta piyano çalmayı öğrenmesi nedeniyle kitaplarında müziği belirleyici bir unsur olarak kullandı.

1945'te lise öğrencisiyken, Rus şair Vladimir Mayakovski'nin bir şiirini tercüme etti.

Bu dönemde lirik şiirler kaleme aldı. Lise eğitimini 1948 yılında Brünn'de tamamladı.

Milan Kundera, Charles Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde, edebiyat ve estetik üzerine eğitim gördü. İki dönem sonra Film akademisine geçti ve yönetmenlik konusunda ilk makalelerini yazdı fakat daha sonra çalışmalarını politik baskı yüzünden durdurdu.

II. Dünya Savaşı'nın sonunda Komünist Parti'ye üye oldu. Ancak 1948'in şubat ayında partiden çıkarıldı. 1950 yılında da bir diğer Çek yazar Jan Trefulka Komünist Parti'ye karşı faaliyetlerde bulunmaktan, partiden uzaklaştırıldı. Trefulka o günlerde gerçekleşen olayları 1962 yılında yazdığı Pršelo jim štěstí (Onlardan Yükselen Mutluluk) romanında anlattı. Kundera'ysa o günlerde başına gelenleri bir şaka olarak görmüş olacak ki, partiden çıkarılma sürecinde başına gelenleri anlattığı kitabının ismini Žert (Şaka) koydu. 1956 yılında Komünist Parti'ye tekrar giren Milan Kundera, 1976 yılında Václav Havel gibi ünlü yazarlar ve sanatçılarla birlikte ikinci kez partiden ihraç edildi.

1968'deki Rus istilasından sonra, Prag Müzik ve Sanatlar Akademisi'ndeki görevinden uzaklaştırılan Kundera, politik baskılara dayanamayarak Fransa'ya göç etti ve 1981 yılında Fransa vatandaşı oldu. 1979 yılında yazdığı "Gülüşün ve Unutuşun" kitabının yayınlanmasının ardından Çekoslovak hükûmeti Kundera'yı vatandaşlıktan çıkardı.

1980 yılında Gabriel Garcia Marquez'in aldığı Commonwealth Ödülü'nü, 1981 yılında Tennessee Williams'la paylaştı. En bilinen romanı Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği, 1988 yılında Philip Kaufman tarafından sinemaya uyarlandı. 1983 yılında Michigan Üniversitesi tarafından fahrî doktora unvanı verilen Kundera 1985 yılında da Kudüs Ödülü'ne layık görüldü.

Çağımızın en başarılı düşünsel roman yazarı ve varoluşçuların sonuncusu olarak nitelendirilen Kundera'nın son kitabı Bir Buluşma, 2009 yılında yayınlandı ve 2010 yılında Türkçeye tercüme edildi.

MİLAN KUNDERA NEDEN ÖLDÜ?

Milan Kundera, 12 Temmuz 2023 tarihinde 94 yaşında hayata gözlerini yumdu. Çekya devlet televizyonu, dünyaca ünlü Çek yazar Milan Kundera'nın kayatını kaybettiğini duyurdu. Ünlü yazarın ölüm nedenine ilişkin detaylara ise yer verilmedi.

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