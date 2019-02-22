Milano Moda Haftası'na damga vuran olay! Yılın modeli seçilmişti, podyuma almadılar

Birçok firma son birkaç yıldır farklılıkları olan ve büyük beden modellerle çalışmaya başlamış, 'pozitif vücut' çeşitliğini savunmaya başlamıştı.

Ancak her marka için kalıplaşmış fikirleri yıkmak çok kolay değil.

Tıpkı model Edie Campbell'ın başına gelenler gibi. Vogue dergisine kapak olan, Chanel ve Valentino için çalışan Edie, Milano Moda Haftası'nda bir markanın 'geniş bel çevresine sahipsin' demesi üzerine podyuma çıkamadı.

Son anda podyuma çıkamayacağını öğrenen 28 yaşındaki İngiliz model, 60 cm olan bel çevresi nedeniyle işi alamadığını instagram hesabından duyurdu.

15 yaşındayken fotoğrafçı Mario Testino tarafından keşfedilen model, kruvasan yerken paylaştığı gönderiye,'' Bir marka benimle çalışmak istemediğini son anda söyledi. Onlar için oldukça kiloluymuşum'' yazdı.

Edie, 2013 yılında İngiliz Moda Ödülleri'nde yılın modeli olmuştu.

5 dakikada 5 saç modeli