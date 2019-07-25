Miley Cyrus'tan kadınlara çağrı: Önce kendinizi sevin

26 yaşındaki ABD'li şarkıcı Miley Cyrus, Elle dergisinin ağustos sayısına kapak oldu. 26 yaşındaki şarkıcı açıklamalarında toplumun kadınlara dayattığı kurallara değindi.

Ünlü yıldız “Bizden bu gezegende kalıcı olmamız bekleniyor. Ve bu bizim bir plan ya da amacımız değilken; hakkımızda birçok yargılama ve öfkeye maruz kalıyoruz. Kuralları da bizleri zorlayacak şekilde değiştiriyorlar” dedi.

Cyrus, hemcinslerine önce kendilerini sevmeleri gerektiğini belirterek, "Çocuk istemediğiniz zaman, insanlar size acıyorlar ve sizin soğuk, kalpsiz ve aşkı anlayamayan biri olduğunuzu düşünüyorlar" diye konuştu.

"Neden bizler kendimizi ikinci plana atmalıymışız gibi eğitiliyoruz?" diyen ünlü yıldız "Eğer ilk olarak kendinizi seviyorsanız, gerisi kimi ilgilendirir? Önce kendini sevin. Her şeyin başı, sizsiniz!” sözleriyle kadınlara güçlü kalmaları gerektiği çağrısında bulundu.

Kaynak: NTV



