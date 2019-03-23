"Bugün çok güzel bir duyguyla çok güzel bir resim sergisiyle karşılaştık. Ben çok teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. 2011 yılında başlamış ve çok güzel bir gelişme göstermiş, hepimiz hayranlıkla izledik. Ülkemizin güzellikleri, tabiatın en güzel hallerini gördük. Van kedisi, yılkı atları, semazenler var, sevgi var. İnsanın içini açan bütün güzellikleri resmetmiş. Çok değerli başkanımızı hem Türk milleti adına karar verip yargılama faaliyeti yaparken hem de böyle hayatın güzellikleriyle bizleri buluşturduğu için tebrik ediyoruz. Bu bize bir ilham oldu."

Şehitkamil Sanat Merkezi'ndeki sergiyi gezdikten sonra gazetecilere açıklama yapan Gül, sergiyi gezmenin güzel bir duygu olduğunu söyledi. Yargı mensuplarının hep mahkeme faaliyetleri yaparken göründüğünü belirten Gül, şöyle konuştu:

Akkuş'a başarılar dileyen Gül, "Millet nasılsa hakimlerimiz de öyle. Milletin içinde, millet adına karar veren hakimlerimiz de duygu sahibi. Bu nedenle bunu da göstermesi açısından çok önemli. İnşallah bunu Ankara, İstanbul'da tüm yargı mensuplarımızın ve vatandaşlarımızın izleyebileceği, yine diğer sanat galerilerinde, uygun mekanlarda da inşallah sergilemeye devam ederiz." dedi.

Akkuş ise yoğun ve zor bir iş yaptıklarını ifade ederek şunları söyledi:

"Mahkemelere, yargıya karşı bir ön yargı var, bizi çok soğuk görüyorlar. Ancak bizim içimizde de bir sanat var. Ben de bunu bir şekilde bu süreç içerisinde çıkarmaya çalıştım. Fotoğrafları seçerken duygu ve temaya dikkat ettim. 'Mutlaka bir mesaj versin.' dedim. Resimlerimde duygu, tema, gerçeklik var. Savaşın çocuklarını yansıtmaya çalıştım."

