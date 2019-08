Millet Bahçesi'nin scooterli güvenlik görevlileri

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesince Nurgana bölgesinde hizmete alınan Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'ndeki güvenlikçiler görevlilerini elektrikli scooter ile yapıyorlar.

Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Daire Başkanı Yusuf Cumhur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 255 dönüme kurulu, şubatta hizmete alınan Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi'nde 18 güvenlik görevlisinin 3 vardiya çalıştığını söyledi.

Kapalı yüzme havuzu, spor salonu, futbol sahası, yürüyüş, koşu, soğuk piknik alanları, 3 çocuk oyun alanı ve çocuk kütüphanesinin yer aldığı parkta yaz spor okullarının da hizmet verdiğini belirten Cumhur, şöyle konuştu:

"Bir tarafta 25 Aralık Mahallesi bir tarafta da 29 Ekim Mahallesi'nin olduğu bir bölge burası. Tüm vatandaşlarımız özellikle akşamları gelip çok rahat dinlenebiliyor. Çocuklarını çocuk kütüphanesinde bırakıp her türlü kitabı okumalarını sağlıyorlar. Vatandaşlarımız yüzme havuzundan da yararlanıyor. Bunun karşılığında ücret vermiyorlar. Basketbol, voleybol gibi her türlü etkinlikleri burada yapabiliyorlar. Böylelikle Sayın Cumhurbaşkanımızın istemiş olduğu her türlü hizmeti burada verebiliyoruz."