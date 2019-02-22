- "Millet İttifakı istediği neticeyi alamayacaktır"

AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart seçimlerinde başarılı olacağını belirterek, "Bunun en temel nedeni, ittifakın temsil ettiği değerlerin iki siyasi partinin tabanından daha geniş bir kesimi ilgilendirmesidir." dedi.

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde AK Parti'nin Rüstempaşa Seçim İrtibat Bürosu'nun açılışını gerçekleştiren Bostancı, daha sonra partinin İl Başkanlığına geçti.

Bostancı, burada yaptığı konuşmada, Sakarya ve ilçelerindeki AK Parti'li belediye başkan adaylarının Cumhur İttifakı kapsamında çok iyi çalıştıklarını gördüğünü belirterek, Sakarya'nın her zaman Türkiye'nin ortak meseleleri ve yerelde de belediyecilik hizmetleri konusunda hassasiyet sahibi bir şehir olduğunu vurguladı.

Cumhur İttifakı'nın, 31 Mart seçimlerinde Sakarya'nın her yerinde büyük bir oy farkıyla ipi göğüsleyeceğini dile getiren Bostancı, diğer taraftan Meclis'in dün akşam itibariyle çalışmalarını tamamladığını anımsattı.

Meclis'e ara verilmeden önce iki torba yasanın yürürlüğe girdiğini aktaran Bostancı, "Vatandaşlarımızın hayatına kolaylık getirecek düzenlemeler oldu. Mesela emeklilere iki bayram döneminde verilen ikramiyeler dolayısıyla, gelir testi sebebiyle engelli maaşını alamayanların maaşlarını alabilmesini sağlayan değişiklik vardı. Kitaplarda KDV'yi sıfırlayan düzenleme vardı. Önemli düzenlemelerden biri de Adana'daki Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nin adının, Alparslan Türkeş Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesiydi." diye konuştu.