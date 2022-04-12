Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı için en net açıklama: "Aday CHP kimliğini taşıyacak"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı Ankara kulislerinde bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ederken, son olarak adaylık için isim öne çıktı.

MANSUR YAVAŞ VE HAŞİM KILIÇ İSMİ

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, adaylık için Mansur Yavaş'a çağrı yaparken, gazeteci Nihat Genç de adayın eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç olacağını iddia etti.

İMAMOĞLU DA GÜNDEMDE

Yavaş ve Kılıç isimleri gündem yaratırken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da ismi kulislerde konuşulmaya devam ediyor.

GÜRSEL TEKİN: "MİLLET İTTİFAKI'NIN ADAYI CHP KİMLİĞİ TAŞIYACAK"

Muhalefet liderleri 'aday' konusunda hiçbir açık vermezken, en net açıklama CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'den geldi.

Katıldığı canlı yayında önemli açıklamalarda bulunan Tekin, Millet İttifakı adayının politik kimliğini tarif ederek "Kesinlikle şuna emin olabilirsiniz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dışından bir adayın söz konusu olmayacağını söyleyebilirim. Aday CHP kimliğini taşıyacak. Konuşulan isimler çok kıymetli olabilir ama ana muhalefet lideri dışında bir isim tartışması sıkıntı olur" diye konuştu.

"REİS ADAY OLMAZSA BİR OY DA BİZDEN"

Öte yandan programda AK Parti eski Milletvekili Mehmet Metiner ile CHP'li Tekin arasında da dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

Metiner canlı yayında Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayının Gürsel Tekin olması gerektiğini söyledi. CHP'li Tekin ise, 'oy verir misin?" diye sordu. Bu soruya Metiner, "Reis aday olmazsa bir oy da bizden olsun" diye yanıt verdi. Tekin ise, "Allah Razı olsun" dedi.



