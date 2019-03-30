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"Millet sandığa sahip çıkarak, en güzel cevabı verecek"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2019 16:50 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "Bugün Kandil'dekiler, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli kaybetsin diye çaba gösteriyorsa bu millet sandığa sahip çıkarak, Cumhur İttifakı'na desteğiyle en güzel cevabı verecektir"

GAZİANTEP (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Bugün Kandil'dekiler, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli kaybetsin diye çaba gösteriyorsa, bu millet sandığa sahip çıkarak Cumhur İttifakı'na desteğiyle en güzel cevabı verecektir." dedi.

Bakan Gül, Oğuzeli Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, bu ülkenin büyük emeklerle kurulduğunu belirterek, sandıkta birilerine teslim edilemeyeceğini belirtti.

Milletin hizmetkarı olmak için seçim çalışmalarını yürüttüklerini anlatan Gül, şöyle konuştu:

"Bugün Kandil'dekiler, Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli kaybetsin diye çaba gösteriyorsa, bu millet sandığa sahip çıkarak Cumhur İttifakı'na desteğiyle en güzel cevabı verecektir. Hatırlayın, hemen yanımızda, güneyimizde terör devleti kurmak isteyenlere ve ülkemizde terör eylemleriyle memleketimize diz çöktürmek isteyenlere en güzel cevabı verdik. Bugün de gerekeni yaparız."

Gül, özgürlükleri daha da genişletmek, ekmeği daha da büyütmek ve halkın cebindeki parayı daha da artırmak için çaba gösterdiklerini vurgulayarak, halkın da bunun için Cumhur İttifakı'na destek vereceğine emin olduğunu aktardı.

Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz gecesi kurulduğunu anımsatan Gül, halkın desteğiyle bu birlikteliğin mezara kadar süreceğini vurguladı.

Vatandaşlardan, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi için Fatma Şahin'e, Oğuzeli Belediyesi için de Mehmet Sait Kılıç'a destek isteyen Gül, "Biz de Oğuzeli ve büyükşehirimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Yarın güzel haberlerinizi bekliyorum. İnşallah her şey dünden daha güzel olacak." diye konuştu.

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