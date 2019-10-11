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"Milletimiz, devletimizin arkasındadır"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 19:10 | Son Güncelleme

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: - "(Barış Pınarı Harekatı) Adı sivil görünümlü bazı lejyoner ve dış besleme yapılar Türkiye'nin ve milletin şuurunu bozmaya, devletin kararlı tutumuna ilişkin içeride bir parça kırmaya çalışıyor. İstedikleri kadar dirensinler ve sesleri yükseltsinler, milletimiz, devletimizin arkasındadır" - "Tarihte millet olarak hiç bir zaman diz çökmedik. Hür yaşamaya ve boynumuza tasma vurulmasına asla müsaade etmemeye devam edeceğiz"

RİZE (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin, "Milletimiz, devletimizin arkasındadır." dedi.

Yalçın, çeşitli programlara katılmak üzere geldiği Rize'de ilk olarak Şehit Onur Kılıç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen liseler arası kompozisyon yarışması ödül törenine katıldı.

Daha sonra Eğitim-Birsen Rize il binasının açılış törenine katılan Yalçın, burada yaptığı konuşmada, sendika olduklarını ve işlerinin üyelerinin ekonomik, sosyal ve mali haklarını korumak olduğunu, genel sorumluluklarının ise ülke olduğunu söyledi.

Yalçın, Barış Pınarı Harekatı'na işaret edip millet olarak farklı bir zemini yaşadıklarını belirterek, "Stresli bir süreç ve kararlı bir şekilde mücadele veren devletimizin yanında dik duruyoruz. Coğrafyamızdaki terör örgütlerine ilişkin millet olarak ülkemize gelen mültecilerin ve sığınmacıların yaşayabileceği bir güven ortamı ve güven koridoru oluşturmaya çalışıyoruz. Devlet olarak haklıyız, millet olarak kararlıyız. Bizim yanı başımızda İsrail'in güvenliği için dünya ateşe veriliyor. Türkiye haklıdır. Çünkü uluslararası hukuktan gelen hakkını kullanmaktadır." diye konuştu.

Memur-Sen olarak sonuna kadar devletin yanında olduklarını kaydeden Yalçın, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye bu konuda hak bildirmeye çalışan, parmak sallamaya çalışan, 'ekonominizi mahvederiz, sizin keyfinizi bozarız, sizin canınıza okuruz' diye boyundan büyük laflar kullanmaya çalışanlara bu ülkenin karnı toktur. Bu toprak için kan dökmüş ve bedel ödemiş millet olarak bu gibi tehditlere ülke olarak karnımız toktur. 15 Temmuz hain darbe girişimine millet olarak kafa tuttuk ve tanklara karşı meydan okuyarak dünyada bir destan yazdık. Bu milletin diz çöktürülemeyeceği tarihe kaydolmuştur. Orada da huzuru temin etme noktasında Türkiye'nin yaptığı bu kararlı duruşta Memur-Sen ailesi olarak sonuna kadar devletimizin haklı mücadelesinin yanındayız."

Yalçın, içeride moral ve motivasyon bozanların olduğunu belirterek, "Adı sivil görünümlü bazı lejyoner ve dış besleme yapılar Türkiye'nin ve milletin şuurunu bozmaya, devletin kararlı tutumuna ilişkin içeride bir parça kırmaya çalışıyor. İstedikleri kadar dirensinler ve sesleri yükseltsinler, milletimiz, devletimizin arkasındadır." açıklamasında bulundu.

Yalçın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Devletimiz haklı, milletimiz kararlıdır. Orada devletimizin teröre karşı koyduğu tarz ve tavır haklıdır. Bu coğrafyada ve müdahalede bizden daha haklı başka devlet göremiyorum. Çünkü 910 bin kilometre sınır bize aittir, oradan en fazla misafir ettiğimiz mülteci bize aittir. Bu ülkenin orada fedakarlık yaptığı bir zeminde ABD, Fransa ve alakasız Almanya'nın bir çok yere gelip cümle kurduğu bir yerde Türkiye'ye parmak sallayarak had bildirmeye kalmak hiç kimsenin haddi hesabı değildir. Tarihte millet olarak hiç bir zaman diz çökmedik. Hür yaşamaya ve boynumuza tasma vurulmasına asla müsaade etmemeye devam edeceğiz."

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Yardımcısı Naci Çakmakçı tarafından dua edildi.

Binanın açılış kurdelesi Yalçın, Rize Valisi Kemal Çeber, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman ve diğer katılımcılarca kesildi.

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Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın Rize

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