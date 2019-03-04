ÇORUM (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Özellikle bazı partiler Kandil'den talimat almak suretiyle bazıları da Pensilvanya'dan sloganları kopyalamak suretiyle sizin karşınıza çıkacaklar. Aman ha uyanık olun. Bu milletin birliğini, beraberliğini bozmaya çalışanlara hep birlikte engel olacağız. Atacağınız oy bu anlamda bize vereceğiniz desteğin en büyük göstergesi olacak." dedi.

Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a gelen Bakan Dönmez, Mecitözü ilçesinde AK Parti'nin seçim bürosunu ziyaret etti.

Burada vatandaşlara hitap eden Dönmez, AK Parti Belediye Başkan adayı Ergün Coşkun'a destek istedi.

Belediyecilikte marka şehirlerin doğmaya başladığını, Çorum'un da bu alanda iyi bir konumda olduğunu ifade eden Dönmez, belediye başkanlarının seçimlerin ardından parti rozetini çıkararak, herkese eşit ve adil hizmet etmesi gerektiğini, AK Partili belediyelerin ayrım yapmaksızın tüm vatandaşlara hizmet götürdüğünü vurguladı.

- "Siz bunları en iyi değerlendirecek durumdasınız"