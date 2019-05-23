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''Milletin iradesi daima başımızın üstündedir''

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 21:48 | Son Güncelleme

İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu: - ''Milletin iradesi daima başımızın üstündedir. Milletimizin kararlarına ve tercihlerine sonuna kadar saygılıyız''

İSTANBUL (AA) - İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu, ''Milletin iradesi daima başımızın üstündedir. Milletimizin kararlarına ve tercihlerine sonuna kadar saygılıyız.'' dedi.

Kavuncu, Türkiye'nin 81 ilinden gelen il başkanlarıyla Bakırköy'de iftarda buluştu.

Burada il başkanlarının ortak basın açıklamasını okuyan Kavuncu, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasi mücadelesinin, uzun, zorlu bir birikime ve tecrübeye dayandığını söyledi.

Kavuncu, Türk milletinin vicdanlı, ahlaklı ve namuslu bir millet olarak, bu zamana kadar iradesini her zaman
ortaya koyduğunu belirterek, ''Milletin iradesi daima başımızın üstündedir. Milletimizin kararlarına ve tercihlerine sonuna kadar saygılıyız.'' diye konuştu.

İstanbul'un Türkiye demek olduğunu belirten Kavuncu, şöyle devam etti:

''Biz, İYİ Parti'nin 81 il teşkilatı olarak, Tunceli'den, Erzurum'a, Trabzon'dan, Çanakkale'ye, Bursa'dan, Aydın'a, Adana'dan, Kayseri'ye kadar tüm il başkanlarımız bir araya geldik ve 6 Mayıs'ta gasbedilen millet iradesinin, 23 Haziran'da sandıkta tekrar tecelli etmesi için var gücümüzle çalışacağımızı, demokrasiye olan inancın ülkemizde kaybolmaması için her türlü mücadeleyi vereceğimizi buradan kamuoyuna duyururuz. Milletin Sayın İmamoğlu'na teslim ettiği emanetin, tekrar kendisine verilmesi için her türlü katkıyı vereceğimizi kamuoyunun bilmesini isteriz. Bugün, Türk milleti olarak demokrasimize ve milli egemenliğimize yeniden ve hep birlikte sahip çıkma vakti gelmiştir. Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener’in dediği gibi, 16 milyon İstanbullunun vicdanına dokunan İmamoğlu, bu seçimi itiraza mahal vermeyecek şekilde kazanacaktır. Her şey iyi olursa, her şey çok güzel olur. Her şey iyi ve çok güzel olacak.''

Konuşmanın ardından 81 ilden gelen il başkanlarıyla hatıra fotoğrafı çekinildi. Toplantı daha sonra basına kapalı olarak devam etti.

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iftar İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu

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