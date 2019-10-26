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"Milletin yüzünü Yeniden Refah ile güldüreceğiz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.10.2019 18:47 | Son Güncelleme

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: - "Yeniden Refah iktidarında dış politikada, iç politikada, ekonomide, sağlıkta, eğitimde, iç güvenlikte inşallah Milli Görüş politikalarını uygulayacağız ve 50 seneden beri olduğu gibi yeni dönemde de bu milletin yüzünü Yeniden Refah ile, yeniden Milli Görüş ile güldüreceğiz inşallah"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Yeniden Refah iktidarında dış politikada, iç politikada, ekonomide, sağlıkta, eğitimde, iç güvenlikte inşallah Milli Görüş politikalarını uygulayacağız ve 50 seneden beri olduğu gibi yeni dönemde de bu milletin yüzünü Yeniden Refah ile, yeniden Milli Görüş ile güldüreceğiz inşallah." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çankırı'ya gelen Fatih Erbakan, partisinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki il başkanlığının açılışını gerçekleştirdi.

Açılışın ardından esnafı ziyaret eden Erbakan, partisinin 100. Yıl Kültür Merkezi'nde düzenlenen 1. Olağan Kongresi'ne katıldı.

Erbakan, yaptığı konuşmada, iktidara geldikten sonra yapacakları vaatleri anlattı.

Yeniden Refah Partisi olarak Türkiye'nin zenginliklerini 82 milyona ayrım gözetmeksizin adil şekilde paylaştıracaklarını ifade eden Erbakan, "Biz borçsuz, zamsız, vergisiz yıllık yüz milyar dolar kaynak paketini açıklayacağız. Daha iktidara gelmeden kalem kalem, bu yüz milyar doları nereden bulacağımızı ortaya koyduk, hazırlığını yaptık ve gelir gelmez bu kaynakları bulup milletimizin yüzünü güldüreceğiz inşallah." dedi.

İktidara geldiklerinde işçi, memur ve emekliye en az yüzde 50 maaş zammı yapacaklarını belirten Erbakan, şunları kaydetti:

"Biz Milli Görüşüz, biz 54. hükümet ruhunun temsilcisiyiz. Biz adil düzenin temsilciyiz. Geçmişte Milli Görüş olarak nasıl yaptıysak yeni dönemde geleceğiz ve yine biz yapacağız. Allah’ın izni ve yardımıyla bu aziz milletin Erbakan Hocamızın tabiriyle tarihin en şerefli millet olan bu aziz milleti, açlık ve yoksulluk sınırının altından biz kurtaracağız inşallah. Biz fakire, fukaraya yardım etmek için, insanlarımıza daha fazla erzak ve kömür yardımı yapmak için gelmiyoruz. Biz bu ülkede fakirlik ve yoksulluğu ortadan kaldırmak için geliyoruz. Biz adil ve makul bir vergi sistemini hakim kılacağız.

Çok kazanandan, zenginden daha çok, dar gelirliden daha az vergi alınan adil bir vergi sistemi hakim kılınacak."

Hükümetin bazı politikalarını da eleştiren Erbakan, "Yeniden Refah iktidarında dış politikada, iç politikada, ekonomide, sağlıkta, eğitimde, iç güvenlikte inşallah Milli Görüş politikalarını uygulayacağız ve 50 seneden beri olduğu gibi yeni dönemde de bu milletin yüzünü Yeniden Refah ile, yeniden Milli Görüş ile güldüreceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

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