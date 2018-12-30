HABER

Milletlerarası anlaşmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2018 10:26 | Son Güncelleme

Türkiye'nin Katar, Letonya ve Norveç ile vergi konularında imzaladığı anlaşmalar onaylanarak Resmi Gazete'de yer aldı

Türkiye'nin Katar, Letonya ve Norveç ile vergi konularında ayrı ayrı imzaladığı protokol, mektup ve anlaşmalar onaylanarak Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türkiye ve Katar arasında 18 Aralık 2016'da Trabzon'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar Devleti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması ile Anlaşmaya Dahil Protokol ve Mektupların Onaylanması Hakkında Karar" Resmi Gazete'de yer aldı.

Anlaşma, gayrimenkul varlıklardan elde edilen gelir, ticari kazançlar, deniz, hava ve kara taşımacılığı, bağımlı teşebbüsler, serbest meslek faaliyetleri, yöneticilere yapılan ödemeler, sanatçı ve sporcuların elde ettiği gelir, emekli maaşları ve düzenli ödemeler ve kamu hizmeti gibi konularda iki ülke arasındaki vergi konularına ilişkin düzenlemeleri içeriyor.

Resmi Gazete'de ayrıca Letonya ile 20 Aralık 2018'de imzalanan, "Türkiye Cumhuriyeti ile Letonya Cumhuriyeti Yetkili Makamları Arasında Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılmasına Yönelik Otomatik Bilgi Değişimine İlişkin Anlaşmanın İmza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar" ile Norveç ile 21 Aralık 2018'de imzalanan, "Türkiye Cumhuriyeti ile Norveç Krallığı Yetkili Makamları Arasında Uluslararası Vergi Uyumunun Artırılmasına Yönelik Otomatik Bilgi Değişimine İlişkin Anlaşmanın İmza Tarihinden Geçerli Olmak Üzere Onaylanması Hakkında Karar" da yer aldı.

Taraf ülkelerin vergi konularında yürüttüğü yardımlaşma ve yakın ilişkiyi güçlendirerek uluslararası vergi uyumunu artırma niyetinde olduğu belirtilen söz konusu anlaşmalar, bildirimi zorunlu hesaplar bakımından bilgi değişimi, bilgi değişiminin zamanı ve şekli, uyum konusunda iş birliği ve yaptırımlar ile gizlilik ve veri koruma önlemleri gibi konulara ilişkin düzenlemeleri kapsıyor.

Burası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktıBurası Diyarbakır! Sular çekilince ortaya çıktı
Doktorlar, doğuda eğitim kalitesini yükseltmek için dernek kurduDoktorlar, doğuda eğitim kalitesini yükseltmek için dernek kurdu
Öğrenciler geri dönüşümü sebze yetiştirerek öğrendiÖğrenciler geri dönüşümü sebze yetiştirerek öğrendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Resmi Gazete

En Çok Okunan Haberler

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

Muharrem İnce'den olay yaratacak Binali Yıldırım paylaşımı!

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Üç anket şirketi açıkladı

CHP'den Binali Yıldırım'a istifa çağrısı

CHP'den Binali Yıldırım'a istifa çağrısı

Ve Burak Yılmaz transferi bitti!

Ve Burak Yılmaz transferi bitti!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

Demet Akalın'dan Şeyma Subaşı yorumu!

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Ekip aracında genç kadına korkunç tecavüz! Evine bırakmak için aldı ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Kardan canavar' ilgi odağı oldu

'Kardan canavar' ilgi odağı oldu

Adana'da yılbaşında eylem hazırlığındaki DEAŞ'lılar yakalandı

Yılbaşını kana bulayacaklardı! Adana'da yakalandılar

Günlük burç yorumları 30 Aralık Pazar (2019 yıllık burç yorumları)

Günün burç yorumları

'Noel Anneler' nefesleri kesti!

'Noel Anneler' nefesleri kesti!

Balıkçıların oltasına takıldı, gören bir daha bakıyor

Balıkçıların oltasına takıldı, gören bir daha bakıyor

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

Muhtaç ailelere kömür yardımı kararı Resmi Gazete'de

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.