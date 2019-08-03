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Milletlerarası anlaşmalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 11:44 | Son Güncelleme

Milletlerarası anlaşmalar

Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile imzaladığı protokol ve Somali ile yaptığı anlaşma Resmi Gazete'de yayımlandı.

Ankara'da 24 Haziran'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile KKTC Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı Arasında İşlevsel ve Yapısal İşbirliği Protokolü"ne ek protokolün onaylanmasına ilişkin karar, Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, KKTC'nin yurt dışındaki temsilcilikleri ile Türkiye'deki başkonsolosluklarına, yerel koşullara ve ihtiyaca göre, Türkiye'nin büyükelçiliklerinin, daimi temsilciliklerinin, başkonsolosluklarının ve Dışişleri Bakanlığının Türkiye'deki temsilciliklerinin binalarında yerleşim imkanı, kayıtlı sınırlama dahilinde sağlanacak.

Öte yandan Türkiye'nin Dışişleri Bakanlığının kullanımındaki kamu konutları, KKTC'nin yurt dışındaki temsilciliklerine sürekli görevle atanan personeline kayıtlı sınırlama dahilinde tahsis edilecek.

- Türkiye'den Somali'ye hibe

Ankara'da 8 Temmuz'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Somali Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hibe Anlaşmasının Yürürlüğe Girmesi Hakkında Karar"a göre, Türkiye, iç hukuku ve yıllık bütçe ödenekleri çerçevesinde Somali'ye aylık 2,5 milyon dolar olmak üzere ve 30 milyon doları aşmayacak şekilde hibe nitelikli finansal katkı sağlayacak.

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Anahtar Kelimeler:
KKTC milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete Somali

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