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Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 09:49 | Son Güncelleme

Türkiye'nin, Pakistan, Özbekistan, Ekvator Ginesi, Polonya, Moğolistan, Ukrayna ve Ruanda ile ayrı ayrı imzaladığı anlaşmalara dair kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara'da 14 Nisan'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma" hakkındaki karara göre, Türkiye Pakistan'a dostluk ve iyi niyet jesti olarak 20 bin N95 maske, 50 bin tulum ve 100 bin tıbbi maske hibe etti.

Ankara'da 4 Ağustos'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma" hakkındaki karara göre, Türkiye dostluk ve iyi niyet jesti olarak Özbekistan'a 10 bin kutu Hidroksiklorokin ve 1000 kutu Favipiravir hibesinde bulundu.

Ankara'da 29 Temmuz'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"ya ilişkin karara göre de Türkiye Ekvator Ginesi'ne dostluk ve iyi niyet jesti olarak 2 ventilatör cihazı hibe etti.

Varşova'da 17 Ekim 2017'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması" ve anlaşmada değişiklik yapılmasına dair notaların onaylanması hakkındaki kararda ise iki ülke arasındaki "Sosyal Güvenlik Anlaşması"na ilişkin çeşitli madde ve hükümler yer alıyor.

Ankara'da 7 Mart 2018'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Moğolistan Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Onaylanması" hakkındaki karar, söz konusu anlaşmaya ilişkin çeşitli madde ve hükümleri kapsıyor.

Kiev'de 9 Ekim 2017'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasını Değiştiren Protokol" hakkındaki karar, taraf ülkelerin protokole ilişkin konularda ve vergilerin tahsilatında yardımlaşma hususlarını içeriyor.

Buenos Aires'te 1 Aralık 2018'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ruanda Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşması" hakkındaki kararda konuya ilişkin teknik detaylar yer alıyor.

Öte yandan, 20 Mayıs 1987 tarihli "Ortak Transit Rejimine İlişkin Sözleşmenin Eklerinde Değişiklik Yapılmasına Dair 4/12/2019 Tarihli ve 1/2019 Sayılı AB-Ortak Transit Ülkeleri Ortak Komitesi Kararının Onaylanması" hakkındaki kararda, ilgili sözleşmenin eklerinde çeşitli değişikliklere yer verildi.

(AA)

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