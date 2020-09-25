Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Ankara'da 14 Nisan'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma" hakkındaki karara göre, Türkiye Pakistan'a dostluk ve iyi niyet jesti olarak 20 bin N95 maske, 50 bin tulum ve 100 bin tıbbi maske hibe etti.

Ankara'da 4 Ağustos'ta imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma" hakkındaki karara göre, Türkiye dostluk ve iyi niyet jesti olarak Özbekistan'a 10 bin kutu Hidroksiklorokin ve 1000 kutu Favipiravir hibesinde bulundu.

Ankara'da 29 Temmuz'da imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekvator Ginesi Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"ya ilişkin karara göre de Türkiye Ekvator Ginesi'ne dostluk ve iyi niyet jesti olarak 2 ventilatör cihazı hibe etti.

Varşova'da 17 Ekim 2017'de imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Polonya Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması" ve anlaşmada değişiklik yapılmasına dair notaların onaylanması hakkındaki kararda ise iki ülke arasındaki "Sosyal Güvenlik Anlaşması"na ilişkin çeşitli madde ve hükümler yer alıyor.