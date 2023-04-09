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  4. Milletvekili aday listesinde yer almadı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilk açıklama: 'Cumhur İttifakının başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız'

Milletvekili aday listesinde yer almadı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilk açıklama: 'Cumhur İttifakının başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız'

09.04.2023 21:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde AK Parti Milletvekili aday listesi belli olmuş, Kabine'de yer alan Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy aday listesinde yer almamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi, Cumhur İttifakının başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Milletvekili aday listesinde yer almadı! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan ilk açıklama: 'Cumhur İttifakının başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız'

14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimleri öncesinde AK Parti Milletvekili aday listesi belli oldu. 3 dönem kuralı istinasız olarak uygulandı. Kabine'de yer alan Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy listede bulunmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Cumhur İttifakı'na destek mesajı verdi.

Bakan Koca paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Yüzyılı Vizyonunu hayata geçirmeye aday kadromuz ilan edildi. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk kabinesinde birlikte görev aldığımız değerli bakan arkadaşlarıma seçim bölgelerinde başarılar diliyorum. Bakan ve tüm milletvekili adayı arkadaşlarımla birlikte Sn. Cumhurbaşkanımızın yeniden seçilmesi, Cumhur İttifakının başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız. Türkiye Yüzyılına yürüyüşümüz kutlu olsun."

AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu! AK Parti'nin milletvekili aday listesi belli oldu!

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