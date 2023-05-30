HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Milletvekili kesin sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? YSK Milletvekili kesin sonuçlarını ilan edecek

Milletvekili kesin sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? YSK Milletvekili kesin sonuçlarını ilan edecek

30.05.2023 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

28. dönem milletvekili kesin sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması YSK tarafından yapılacak. Yüksek Seçim Kurulu (YSK ) geçtiğimiz gün İYİ Parti’nin, 14 Mayıs’ta AK Parti’nin yurt dışı oylarıyla bir milletvekilliği daha kazandığı Isparta’yla ilgili olağanüstü itirazına ilişkin görüşme gerçekleştirdi. YSK’nın itirazı karara bağlaması sonrası sonuçların açıklanması bekleniyor. Peki, Milletvekili kesin sonuçları ne zaman açıklanacak? Milletvekili kesin sonuçları saat kaçta duyurulacak?

Milletvekili kesin sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? YSK Milletvekili kesin sonuçlarını ilan edecek

Milletvekili kesin sonuçları ile ilgili açıklamanın bugün yapılması bekleniyor. Sonrasında ise Meclis Başkanı seçimi ve komisyonların oluşturulma süreci başlayacak. TBMM Başkanlığı, 28. dönem milletvekili kesin sonuçları açıklamasının bugün yapılacağından hareketler 2 Haziran Cuma günü yemin yapılacak şekilde planlama yaptı. Milletvekili kesin sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde...

ysk2

MİLLETVEKİLİ KESİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milletvekili seçimi kesin sonuçlarını bugün (30 Mayıs 2023 Salı) açıklaması bekleniyor.

Sonrasında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekillerinin yemin süreci, ve Meclis Başkanı seçimi ve komisyonların oluşturulma sürecine geçilecek.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, dün yaptığı açıklamada "Milletvekili kesin sonuçları için, olağanüstü itirazlara gelen dosyaları bugün görüşüp dosyaların akıbetine göre bir şey söylemek mümkün olur. Bugün ya da yarın diyelim." ifadelerini kullanmıştı.

YSK'nın 28. dönem milletvekili seçimi kesin sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

ysk3

TBMM BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Milletvekillerinin yemini sonrası TBMM Başkanlığı seçimleri yapılacak.

Yemin törenini takip eden 5 gün içinde aday olacak isimler Başkanlık Divanı’na başvuru yapacak ve başvuru süreci sonrası 5'inci gün seçim gerçekleştirilecek.

MECLİS BAŞKANI 2 YIL BOYUNCA BU GÖREVİ ÜSTLENECEK

Meclis başkanlığı seçiminin ilk iki turunda mevzuat gereği üçte iki çoğunluk (401 oy) gerekiyor.

Gerekli oya ulaşılamaması halinde üçüncü turda salt çoğunluk (301 oy) yeterli oluyor.

TBMM'deki mevcut milletvekili dağılımına bakıldığında Meclis Başkanlığı seçiminin üçüncü turda sonlanması bekleniyor.

Yeni seçilen Meclis Başkanı 2 yıl boyunca bu görevi yapacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüntü dikkat çekti! Erdoğan'ın Oğan'a ne dediği ortaya çıktıCumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüntü dikkat çekti! Erdoğan'ın Oğan'a ne dediği ortaya çıktı
YRP'li Melih Güner'in paylaşımı gündem oldu! Gelen tepkilerin ardından tweeti sildiYRP'li Melih Güner'in paylaşımı gündem oldu! Gelen tepkilerin ardından tweeti sildi
İşte Kılıçdaroğlu'nun planı: Erdoğan'sız bir sonraki seçimde...İşte Kılıçdaroğlu'nun planı: Erdoğan'sız bir sonraki seçimde...

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu sözleri!

Fatih Portakal'dan çok konuşulacak Kemal Kılıçdaroğlu sözleri!

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ne demiştim...

Kemal Kılıçdaroğlu'na seslendi: Ne demiştim...

Rötar yapan uçakta Bakan Nebati ile yolcular arasında tartışma: AK Parti kazandı, hazmedin kardeşim

Rötar yapan uçakta Bakan Nebati ile yolcular arasında tartışma: AK Parti kazandı, hazmedin kardeşim

'Çalışmalar var' dedi! Kemal Kılıçdaroğlu için sert sözler...

'Çalışmalar var' dedi! Kemal Kılıçdaroğlu için sert sözler...

Asgari ücretlisi, memuru, emeklisi… Milyonlara maaş zammı reçetesi!

Asgari ücretlisi, memuru, emeklisi… Milyonlara maaş zammı reçetesi!

Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında kritik görüşme!

Erdoğan ile Mehmet Şimşek arasında kritik görüşme!

İlginizi Çekebilir

Annesinin cansız bedeniyle 6 yıl boyunca yaşadı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

Annesinin cansız bedeniyle 6 yıl boyunca yaşadı! Nedeni ‘pes’ dedirtti

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Selfie çekerken telefonunu baraj gölüne düşürdü! Suları boşalttırdı

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Levi's, Calvin Klein, Tommy Hilfiger... %50'ye varan indirim

Anüsünde sıkışan doktorları bile şaşkına çevirdi! Acil ameliyat...

Anüsünde sıkışan doktorları bile şaşkına çevirdi! Acil ameliyat...

Çalılıklara tuvaletini yapmak istedi! Kabusu yaşadı

Çalılıklara tuvaletini yapmak istedi! Kabusu yaşadı

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Pierre Cardin, Benetton, Biggdesign... Seyahatlerinizi renklendirecek valiz ve çantalarda %70'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.