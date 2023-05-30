Milletvekili kesin sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? YSK Milletvekili kesin sonuçlarını ilan edecek

Milletvekili kesin sonuçları ile ilgili açıklamanın bugün yapılması bekleniyor. Sonrasında ise Meclis Başkanı seçimi ve komisyonların oluşturulma süreci başlayacak. TBMM Başkanlığı, 28. dönem milletvekili kesin sonuçları açıklamasının bugün yapılacağından hareketler 2 Haziran Cuma günü yemin yapılacak şekilde planlama yaptı. Milletvekili kesin sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde...

MİLLETVEKİLİ KESİN SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milletvekili seçimi kesin sonuçlarını bugün (30 Mayıs 2023 Salı) açıklaması bekleniyor.

Sonrasında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne milletvekillerinin yemin süreci, ve Meclis Başkanı seçimi ve komisyonların oluşturulma sürecine geçilecek.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, dün yaptığı açıklamada "Milletvekili kesin sonuçları için, olağanüstü itirazlara gelen dosyaları bugün görüşüp dosyaların akıbetine göre bir şey söylemek mümkün olur. Bugün ya da yarın diyelim." ifadelerini kullanmıştı.

YSK'nın 28. dönem milletvekili seçimi kesin sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

TBMM BAŞKANLIĞI SEÇİMLERİ

Milletvekillerinin yemini sonrası TBMM Başkanlığı seçimleri yapılacak.

Yemin törenini takip eden 5 gün içinde aday olacak isimler Başkanlık Divanı’na başvuru yapacak ve başvuru süreci sonrası 5'inci gün seçim gerçekleştirilecek.

MECLİS BAŞKANI 2 YIL BOYUNCA BU GÖREVİ ÜSTLENECEK

Meclis başkanlığı seçiminin ilk iki turunda mevzuat gereği üçte iki çoğunluk (401 oy) gerekiyor.

Gerekli oya ulaşılamaması halinde üçüncü turda salt çoğunluk (301 oy) yeterli oluyor.

TBMM'deki mevcut milletvekili dağılımına bakıldığında Meclis Başkanlığı seçiminin üçüncü turda sonlanması bekleniyor.

Yeni seçilen Meclis Başkanı 2 yıl boyunca bu görevi yapacak.

