HABER
  4. Milletvekili Özel’den midibüs kazasındaki yaralılara hastanede ziyaret

Milletvekili Özel’den midibüs kazasındaki yaralılara hastanede ziyaret

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2019 00:50 | Son Güncelleme

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, Isparta-Afyonkarahisar Karayolu üzerinde meydana gelen midibüs kazasında yaralanan kaza zedeleri hastanede ziyaret etti.Milletvekili Özel’in SDÜ Hastanesi’nde gerçekleştirdiği ziyarette, Atabey Belediye Başkanı Tevfik Atasoy, Memur - Sen Isparta İl Temsilcisi Erdal Demiralay, AK Partili önceki dönem Uluborlu Belediye Başkanı Mehmet Ünverdi de yer aldı.Yetkililerden yaralıların durumu hakkında bilgi alan Özel, yaralılar ile ailelerine geçmiş olsun temennisinde bulunduktan sonra hastaneden ayrıldı.

Milletvekili Özel’den midibüs kazasındaki yaralılara hastanede ziyaret

AK Parti Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Temsilcisi ve Isparta Milletvekili Recep Özel, Isparta-Afyonkarahisar Karayolu üzerinde meydana gelen midibüs kazasında yaralanan kaza zedeleri hastanede ziyaret etti.
Milletvekili Özel’in SDÜ Hastanesi’nde gerçekleştirdiği ziyarette, Atabey Belediye Başkanı Tevfik Atasoy, Memur - Sen Isparta İl Temsilcisi Erdal Demiralay, AK Partili önceki dönem Uluborlu Belediye Başkanı Mehmet Ünverdi de yer aldı.
Yetkililerden yaralıların durumu hakkında bilgi alan Özel, yaralılar ile ailelerine geçmiş olsun temennisinde bulunduktan sonra hastaneden ayrıldı.

PARTNERHem eski hem yeni kocasıyla beraber yaşıyor! Parasını bile o ödemiş...Hem eski hem yeni kocasıyla beraber yaşıyor! Parasını bile o ödemiş...
Hatay’da ‘Kudüs için ayaktayız, Filistin için buradayız’ programı düzenlendiHatay’da ‘Kudüs için ayaktayız, Filistin için buradayız’ programı düzenlendi
Kızılcahamam’da Mor Bazlama üretimi başladıKızılcahamam’da Mor Bazlama üretimi başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

'Doktor altı ay ömrün var dedi'

'Doktor altı ay ömrün var dedi'

Cezaevinden izinli çıkıp firar etti! Dehşet saçtı

Cezaevinden izinli çıkıp firar etti! Dehşet saçtı

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ üyeliğinden yargılanacak

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ üyeliğinden yargılanacak

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Bursa'da hareketli dakikalar! 'Bomba var' diyerek...

Meral Akşener'den Bakan Soylu'ya tepki

Meral Akşener'den Bakan Soylu'ya tepki

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

2 cinayetin ardından bu kez de polisi vurdu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Mansur Yavaş'tan 'yerli otomobil' paylaşımı 

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sesi duyan mahalleli büyük korku yaşadı! Adana’da tarihi konak yerle bir oldu!

Tarihi konak yerle bir oldu!

Gece yarısı korkunç olay! Genç kadın 11'inci kattan yere çakıldı!

Korkunç olay! Genç kadın 11'inci kattan yere çakıldı!

Aydın'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'da 30 düzensiz göçmen yakalandı

Eskişehir'de 3 ilçede eğitime kar engeli!

Eskişehir'de 3 ilçede eğitime kar engeli!

İngiltere'de akılalmaz soygun! Yaklaşık 100 bin TL değerindeki küpeleri yuttu!

Akılalmaz soygun! 100 bin TL değerindeki küpeleri yuttu!

Yılbaşında piyasaya süreceklerdi! Tam 272 litre kaçak içki ele geçirildi

Yılbaşında piyasaya süreceklerdi! Tam 272 litre!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.