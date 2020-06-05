Milletvekillikleri düşürülen Güven, Berberoğlu ve Farisoğlulları gözaltına alındı

HDP Milletvekilleri Leyla Güven ve Musa Farisoğulları ile CHP Milletvekili Enis Berberoğlu dün akşam gözaltına alındı.

Üç ismin de milletvekilliği dün düşürülmüştü.

HDP, iki vekilinin tutuklandığını açıkladı ve "Yargı aldığı talimatın gereğini yerine getirdi. Tıpkı Meclis Başkanının aldığı talimatın gereğini yerine getirdiği gibi. Bu hukuksuzluğu ve planlanmış darbeye karşı mücadelemizi yükselteceğiz" dedi.

Berberoğlu da gözaltına alınmadan önce CHP Genel Merkezi'ne giderek partisinin lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü ve bir basın açıklaması yaptı.

Berberoğlu "Demokrasi için bir bedel ödenecekse bu bedeli önce CHP'liler öder" dedi.

Berberoğlu, Farisoğulları ve Güven'in, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaparak, "hak ihlali" olduğu gerekçesiyle haklarındaki mahkumiyet kararının kaldırılmasını talep etmişlerdi.

Anayasa Mahkemesi, "hak ihlali" kararı verse de, bu isimlerin tekrar milletvekilliğine dönmesi mümkün olmayacak.

Üç siyasetçinin milletvekilliğinin düşürülmesi TBMM'de muhalefet tarafından protesto edildi.