Milleyha Kuş Cenneti’nin kenarına kazılan hendeğe tepki

Asi Nehri’nin Akdeniz’e döküldüğü Samandağ ilçesinde, Türkiye’de kayıt altına alınan 490 kuştan 282 türünü barındıran Milleyha Kuş Cenneti’nin kenarına hendek kazıldı. Hendek tepkilere neden oldu. Afrika ve Asya’dan göç eden kuşlar için dinlenme alanı özelliği taşıyan göletin, mevsimsel şartların da etkisiyle kuru olduğu ancak hendeğin kapatılmaması halinde ilkbaharda su tutacağı zamanlarda ekolojik dengenin bozulacağı bildirildi. Bölgede daha önce Türkiye’de kayıt altına alınmamış Arabistan toygarı, çöl çobanaldatanı türü kuşları fotoğraflayarak ilk kez kayıt altına alan kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçuoğlu da olaya tepki gösterdi.

"İNSANLIK ADINA GENE UTANDIM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emin Yoğurtçuoğlu, şunları söyledi:



“Kuşların ana göç yolu üzerinde olan Hatay Samandağ'daki Milleyha Kuş Cenneti'nde tam 21 kilometre yürüyüş yaptım. Aslında neredeyse her gün bu yürüyüşü yapıyorum. Yürürken kuş cennetindeki gölün kenarında koca bir kanal açılmış olduğunu gördüm. Gölün suyu içine dolmaya başlamış. Böylece göldeki son su da kanalın içine dolup kuruyacak. Tuz Gölü’nde yavru flamingoların başına gelen buradaki kuşların ve doğanın başına bile bile getiriliyor. Ancak bu son değil, bir şey daha beni şoka uğrattı. İlkbaharda su tutan, çok önemli tuzcul bitkilerin bulunduğu, binlerce yıllık bir sulak çayır ekosisteminin üstünün birkaç kamyon ve dozerle toprak doldurulduğunu gözyaşları içinde izledim. Biraz daha ilerlediğimde, sahile vuran çöplerin arasında dinlenmeye çalışan, şaşkınlık içindeki uzunbacak kuşunu görünce de onun adına insanlık için gene utandım. Kuşlar, çocuklar gibidir. Saftırlar, tertemizlerdir. Konacak tek bir düzgün alanı olmadığından belki göç yolunda ölüp gidecek bu suya bağımlı kuşlar. Benim anlayamadığım, insan bu çağda su kaynağını, gölü niye yok etmek ister? Suyun önemini hala nasıl anlayamamış olduğumuz tepemden aşağı yıldırım gibi düşüyor.” ifadelerini kullandı.

"HATAY'DAKİ SON DOĞAL KIYI GÖLETİ"

Yetkililere seslenen Yoğurtçuoğlu, “Asi Nehri’nin son yadigarı olan Milleyha Kuş Cenneti dediğimiz yer, Hatay’da Asi’ye ait kalan son kale doğa adına. Ayrıca muazzam bir eko turizm potansiyeline sahip. 282 farklı kuş türünün kaydedildiği, Türkiye’de daha önce görülmemiş birçok kuş türünü kaydedip ulusal ve uluslararası camiada büyük yankı uyandıran bir lokasyon. Manyas Kuş Cenneti’nden daha etkileyici olabilen, korunabilse büyük bir iş başaracağımız Hatay’daki son doğal kıyı göleti. Daha ne diyeyim bilmiyorum. Başkanlar ve bütün karar vericiler durumdan haberdar. Hatta birlikte ziyaret ettik burayı çoğuyla. Korunacak diye sözler verildi. Peki nasıl oluyor da göz göre göre bir alandaki bu kıyıma izin veriliyor? Umudumuzu neye ve kime bağlayacağız Bir Tuz Gölü vakası daha yaşanmadan burada olanların önüne geçmeye davet ediyorum” şeklinde paylaşım yaptı.

TARLASININ SINIRINI BELİRLEMEK İÇİN KAZMIŞ

Yoğurtçuoğlu'nun paylaşımının ardından sosyal medyada çok sayıda tepki gelmesi üzerine hendeği kimin kazdığının tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı. Soruşturmada, çiftçi Yusuf İzzettin C.'nin kendi tarlasının sınırını belirlemek ve işgalleri önlemek için hendek kazdığı belirlendi. Samandağ Belediyesi, hendeğin kapatılması için polis eşliğinde iş makineleriyle çalışma başlattı. Belediyeden konuya ilişkin yapılan açıklamada, bölgeye daha önce moloz dökülmesi üzerine çalışma yapıldığını, hendek kazma olayıyla ilgili sorumlulara para cezası uygulanması için encümen toplantısında görüşme yapılacağı belirtildi.

ÇEVRECİLERDEN TEPKİ

Hatay'ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti'nin korunması için yıllardır çalışmalar yapan Samandağ Belediyesi Meclis Üyesi ve çevre aktivisti Sinem Kayıkçı, hendeğin kazıldığı bölgede incelemelerde bulundu. Kayıkçı, Kuş Cenneti'nin kenarına hendek kazılmasına tepki gösterdi.

Kuş Cenneti'nin kurutulmaması için yıllarca mücadele verdiklerini aktaran Kayıkçı, "Bu konuda yeni kurtarma projeleri oluşturulması gerekiyor. Biz bunu konuşurken, burada Milleyha sulak alanını ikiye bölecek ve sahanın bir bölümünün kurumasına sebep olacak hendek çalışması yapılması tepkimizi çekti. Bu tepkimizde haklıyız ve bunun herhangi bir şekilde bir siyasi amaç için kullanılmasını istemiyoruz. İstiyoruz ki, Milleyha sulak alanını, herkes, el birliğiyle eski yaşam sahasına tekrar kavuştursun. Bu hendek çalışması bizi gerçekten üzdü. İstiyoruz ki, bugünden sonra bütün o siyasi söylemleri bir kenara bırakarak, verilen zararları bir kenara bırakarak daha yapıcı bir şekilde çözüme kavuşturalım. Biz bunun mücadelesini vereceğiz ve herkesi bu mücadeleye davet ediyoruz” dedi.

"İŞLEMİ KÖTÜ BİR NİYETLE YAPMADIK"

Hatay’ın Samandağ ilçesindeki Milleyha Kuş Cenneti’nin kenarındaki tarlasının sınırını belirlemek için hendek kazan ve tepkilere neden olan Yusuf İzzettin Cilli’nin kardeşi Tansu Cilli, bu işlemi kötü bir niyetle yapmadıklarını belirterek, "Bu arazi bize dede mirası ve yüzyıllardır bize ait. Son zamanlarda sulak alanın içine moloz dökülmesi nedeniyle sınırları belirlemek amacıyla kadastro direkleri diktirdik. Ancak bu direklerin daha sonra söküldüğünü görünce daha kalıcı bir çözüm için arazinin etrafına derinliği 1 metre, genişliği 80 santimetre boyutlarında kanal açtık" diye konuştu.

"ARAZİMİZİ VE SULAK ALANI KORUMAK İSTEDİK"

Yapılan işlemin, araziyi ve sulak alanı korumaya yönelik bir refleks olduğunu kaydeden Cilli, "Daha sonra Emin Bey geldi ve bu durumun suların çekilmesine ve sulak alanın da kurumasına yol açtığını söyledi. Biz de işlemi durdurduk. Biz Milleyha Kuş Cenneti’ni Samandağ’a, Hatay’a ve Türkiye’ye nasıl kazandırabileceğimizin derdindeyiz. Bununla ilgili resmi mercilerin de bilgisi olan çok sayıda proje geliştirdik. Kötü niyetli bir şekilde bu işlemi yapmış olsaydık, daha önce yapardık" ifadelerini kullandı.

"UZMAN KİŞİLERE SORULMASI GEREKİR"

Milleyha Kuş Cenneti’nde suların çekildiğini sosyal medya hesabı üzerinden gündeme getiren kuş gözlemcisi Emin Yoğurtçu ise kuşların huzurlu bir ortamda bulunmasının kendisini mutlu edeceğini belirterek, "Çok yorgunum ancak aynı zamanda da çok mutluyum. Burada en önemli nokta, böylesine hassas bölgelerde bu tip işlemler yapılırken, uzman kişilere sorulması gerektiğidir. Çünkü yapılan işlemlerin ardından her şey için çok geç olabilir. Kimseyi suçlamak istemiyorum ancak atılan her adımda dikkatli olunmalıdır. Milleyha onlarca kuşun ve birçok tuzcul bitkinin yuva alanı. Açılan kanalın, fazla su çekip, gölün suyunu erken tüketeceğini düşünüyorum" dedi.

"NELERİ KAYBEDEBİLECEĞİMİZİ FARK ETTİK"

Konunun gündeme gelmesinin ardından doğru adımların atılmaya başlandığını kaydeden Yoğurtçu, "Arazi sahiplerinin de haklı sebepleri var ancak ben burayı ilk gördüğümde, gölün kurutulmasına yönelik bir hareket olduğunu düşündüm. Ancak kanalla beraber sınır hattı çekmek istemişler. Tarlaların, başka kişiler tarafından sazlıklara doğru ilerletilmemesi için böyle bir işlem yaptıklarını söylediler. Bizim için insan ayağı olduğu kadar diğer canlılar da önemli. Burası yaşadığı sürece neleri kaybedebileceğimizi fark ettik ve bunun için ortalığı ayağa kaldırdık. Umarım ki doğru adımlarla Milleyha Kuş Cenneti’ni 100 yıl sonra da görebileceğiz" diye konuştu.

"ESKİ HALİNE GETİRİLECEK"

Öte yandan konuya ilişkin açıklama yapan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş da açılan kanalın en yakın zamanda kapatılacağını ve Milleyha Kuş Cenneti’nin eski haline getirileceğini söyledi. (DHA)



