Milli basketbolcu hayatını kaybetti

Datça’ya dalış yapmaya giden eski Milli Basketbolcu İlkan Karaman benzin alan arkadaşını yol kenarında kaldırımda beklediği esnada kontrolünü kaybeden araç kaldırıma çıkması sonucu hayatını kaybetti. Sürücünün alkollü olduğu belirlenirken, Karaman’ın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Karaman'ın vefat haberi sonrası Beşiktaş ve Fenerbahçe taziye mesajı yayınladı.

Beşiktaş taziye mesajında şunları söyledi:



"2016 - 2017 sezonunda formamızı giymiş milli basketbolcu İlkan Karaman’ın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

İlkan Karaman’a Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve basketbol camiasına başsağlığı dileriz."

Fenerbahçe, sosyal medya hesabından "2012-2014 yılları arasında formamızı giyen milli sporcumuz İlkan Karaman’ın vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. İlkan Karaman’a Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve basketbol camiasına başsağlığı ve sabır dileriz" diyerek taziye mesajını yayımladı.