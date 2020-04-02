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  4. 'Milli dayanışma kampanyası için maaştan zorunlu kesinti' iddiaları olay olmuştu! Bakanlık'tan açıklama

'Milli dayanışma kampanyası için maaştan zorunlu kesinti' iddiaları olay olmuştu! Bakanlık'tan açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 20:30 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı milli dayanışma kampanyası için nisan ayında yatacak olan personel maaşlarından kesinti yapılacağı iddialarını yalanladı.

'Milli dayanışma kampanyası için maaştan zorunlu kesinti' iddiaları olay olmuştu! Bakanlık'tan açıklama

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Sosyal medya ve telefon uygulamalarında gördüğünüz bu belge SAHTEDİR.

Güncel ve güvenilir bilgileri T.C. Sağlık Bakanlığı web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından edinin.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kampanyada şimdiye kadar 552.529.912 lira toplandığını duyurmuştu.


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Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan Milli dayanışma kampanyası

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