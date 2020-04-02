'Milli dayanışma kampanyası için maaştan zorunlu kesinti' iddiaları olay olmuştu! Bakanlık'tan açıklama

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

Sosyal medya ve telefon uygulamalarında gördüğünüz bu belge SAHTEDİR.

Güncel ve güvenilir bilgileri T.C. Sağlık Bakanlığı web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından edinin.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, kampanyada şimdiye kadar 552.529.912 lira toplandığını duyurmuştu.

❌Sosyal medya ve telefon uygulamalarında gördüğünüz bu belge SAHTEDİR.

✅Güncel ve güvenilir bilgileri T.C. Sağlık Bakanlığı web sitelerinden ve sosyal medya hesaplarından edinin. pic.twitter.com/KvEPRo6OMc