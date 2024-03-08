Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Yelkenci'den 'ara tatil' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanlığı öncülüğünde başlatılan ve 14 pilot ilden birisi olarak seçilen Kastamonu’da, 64 öğretmenin katılımıyla edebiyat, şehir ve kültür alanında iki grupta Öğretmen Akademisi oluşturuldu. Haftada bir gün, iki saat süreyle ders saatleri dışında, 13 hafta süreyle Kastamonu’nun tarihi konak ve mekanlarında alanında uzman isimlerle öğretmenler buluşturularak, kişisel, sosyal ve kültürel yönden gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Bu çerçevede Kastamonu Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Öğretmen Akademileri açılış programı düzenlendi. Abdurrahmanpaşa Lisesi’nde düzenlenen Kastamonu Öğretmen Akademileri programına katılan Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, “Türkiye Yüzyılında Öğretmen” konulu konferans verdi. Öğretmenler açısından dijital dönüşümün önemine değinen Yelkenci, “Eğitimle teknoloji arasında ilişki vardır. Eğitim, bir yerde bir ülkede eğitimin niteliği arttıkça o ülkede üretilen teknoloji daha nitelikli olur. Nitelikli teknoloji üretildikçe eğitim onu bir araç olarak kullanır ve eğitimi daha nitelikli yapabilir” dedi.

"ARA TATİLLERİ KALDIRACAKMIŞIZ"

Yelkenci, sosyal medya üzerinden çok fazla dezenformasyon olduğuna işaret ederek, “Sahte haberler çok yapılıyor. Hikayeden haber siteleri var. Orada okunmak için yazıyorlar, haberin doğruluk yanlışlık hassasiyeti, ahlakı yok. Bize de bu haberler üzerine sorular geliyor. İşte ara tatilleri kaldıracakmışız. Konuşmadığımız bir şey. Biz eğitimle ilgili her konuyu takip ediyor, izliyoruz. Buna ara tatil de dahil. Yaptığımız izlemede gerek öğretmen, gerek öğrenciler, gerek veliler yüksek oranda ara tatillerin devam etmesi yönünde görüş bildirmişler” diye konuştu.

"BUNU YAPMAZSANIZ BU NESİLLERİ YETİŞTİREMEZSİNİZ"

Öğretmen Akademilerinin amacının öğretmenleri bulundukları çevrenin dışına çıkartarak farklı bir enerji yakalamalarını sağlamak olduğunu ifade eden Yelkenci, “Türkiye yüzyılında öğretmen olmak ile ilgili hatırlatmalarda bulundum, bunları sizler genişletebilirsiniz. Ben sadece bazı hususları değerli öğretmenlerimizin dikkatine çekmek istedim. Öğretmen Akademilerinin amacı öğretmenlerimizi, bulundukları çevrenin dışarısına, kendi rutinlerinin dışına çıkartmak. Mesela böyle tarihi bir mekanda farklı bir enerji hissediyorsunuz. Çıkın gidin arkadaşlar. İstanbul’da Şile’den Sultanahmet’e giden öğretmenlerimiz vardı. Çünkü oradaki enerji başka bir şey. Bu tarihi binada yüzyılların birikimi var. Bu sizi iyileştirecek. Bağcılar Belediyesi, 30-40 yıl boyunca Bağcılar’da oturmuş fakat halen boğazı görmemiş vatandaşlara boğazı gezdirdi. Ben, yaklaşık 30 yıldır Kastamonu’dan yılda birkaç kez geçerim. Kasaba köyündeki Mahmutbey Camisini daha geçen sefer geldiğimizde gördük. Kendime yazıklar olsun dedim, 30 yıldır Kastamonu’dan gelip geçiyorsun, sen bu camiyi nasıl görmezsin dedim. Türkiye’deki 5 tane çivisiz ahşap camiden bir tanesi ve en güzeli. Kastamonu gibi tarihi dokusu muhteşem olan bir şehrin farkına varsın öğretmenlerimiz. O şehirde yaşasın. O şehrin tarihi mekanlarını gezsin, ziyaret etsin. Bunu hem yaşayın, hem de içinizde yaşatın. Bunu yaparsanız şehri doğru kuran, tabiatı dikkate alan, afetleri dikkate alan, şehirleri doğru kuran nesiller yetiştirmiş olursunuz. Bunu yapmazsanız bu nesilleri yetiştiremezsiniz” şeklinde konuştu.

Programda konuşan Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ise “Bakanlığımız öncülüğünde başlatılan ve pilot iller arasında yer alan Kastamonu’muzda Öğretmen Akademileriyle, kıymetli öğretmenlerimizin alanında öne çıkmış, Türkiye’nin çok değerli kişileriyle aynı zamanda şehrimizin dokusunu hissedebileceğimiz ve hissettiğimiz ruhu ve irfanı gelecek kuşaklara aktarabileceğimiz mekanlarda buluşturarak, onlardan istifade edip, o birikimleri öğrencilerimize aktarmayı amaçlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Yardımcısı Yelkenci, tarihi okul binasını ve okulda oluşturulan müzeyi gezdi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır





