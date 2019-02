Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk Bozüyük’te

“Bizler, kurucu genel başkanımız Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin altında görev yapmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyoruz” diyen Bakıcı, şöyle devam etti:

“Bizler, göreve geldiğimiz günden itibaren bu memlekete ne hizmet gerekliyse yapacağımızın sözünü verdik ve akabinde söz verdiğimiz bütün projeleri, yapılması gereken ne varsa hayata geçirdik. Şuanda da Bozüyük’ümüzün her alanında, her mahallesinde bu projeler milletimize hizmet etmektedir. Ama 5 yıl daha Bozüyük’te ‘AK Parti Belediyeciliği’nin devam etmesini istiyoruz. Çünkü yıllar boyunca Bozüyük, ‘AK Parti Belediyeciliği’ni görmedi. Hemen yanımızda Bilecik, 2004 yılından beri milletvekilimiz Selim Yağcı ile birlikte ‘AK Parti Belediyeciliği’nin hizmetlerini gördü. Bizler de kendi memleketimize hizmet etmenin mutluluğu içerisindeyiz. Genel ile yerel birleşmesi dediğimiz zaman Bozüyük’te birçok projeyi hayata geçirdik. Allah nasip ederse yine aşk ile şevk ile bu memlekete hizmet etmeye kendimizi adadık. Bu yolda Allah nasip ederse teşkilatımızda yer alan tüm gençlerimizle, kadın kollarımızla, ana kademe ve AK Parti gönül dostlarıyla Cumhurbaşkanımızın söylediği gibi gönüllere girerek bu siyaseti kazanacağız. Bizler, her anlamda hazırız ve hizmet etmeye devam edeceğiz.”