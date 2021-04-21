Milli Eğitim Bakanı Selçuk eğitim sistemini bekleyen tehlikeyi açıkladı

Bakan Selçuk, TV100'de canlı yayınlanan "Nokta" programında Okan Bayülgen'in sorularını yanıtladı.

Selçuk, 2,5 yıllık görevinde iki öğretim yılının salgın nedeniyle dışarıda kaldığını, bu süreçte yapılması gerekenleri gerçekleştirmeye çalıştıklarını ifade ederek, şu andaki yaptıklarının gelecekteki vizyon için önemli bir altyapı oluşturduğunu söyledi.

Bayülgen'in Z kuşağının en çok tanıdığı bakan olduğunu belirterek, "Her yaştan çocuk Milli Eğitim Bakanı'nı merak ediyor. Onların kahramanı mısınız?" sorusu üzerine Selçuk, Z kuşağının yaşlarının gereği olan birtakım davranışlar gösterdiğini, kendilerinin de onlardan bunu beklediğini anlattı.

"BEN ONLARIN ÖĞRETMENİYİM"

Selçuk, "Biz onlarla beraber bir takımız. Onların kahramanı olmak ya da bakanı olmak vesaire. Bunlar benim için ikinci planda. Ben onların öğretmeniyim. Öğretmen olarak kimi zaman çok hoşlarına girecek şeyleri söylerim, yaparım ama kimi zaman da bazen hoşlarına gitmeyecek şeyleri de sorumluluğum gereği söylerim. Bizim ana sorumuz çocuklarımızın nasıl bir gelecek beklediği. Bugünkü problemler geçer. Bir çıkış var. Bunun yolu bulunacaktır. Hiç kimse umudunu kesmesin." ifadelerini kullandı.