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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Ordu'da (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.02.2019 19:53 | Son Güncelleme

OKULLARI ZİYARET ETTİ Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, beraberindeki Ordu Valisi Seddar Yavuz ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler ile birlikte Penpe İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesi’ni ziyaret etti.

OKULLARI ZİYARET ETTİ Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, beraberindeki Ordu Valisi Seddar Yavuz ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hilmi Güler ile birlikte Penpe İzzet Şahin Güzel Sanatlar Lisesi’ni ziyaret etti. Daha sonra Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonu Tanıtım Toplantısı’na katılan Bakan Selçuk, ardından AK Parti İl Başkanlığı’nı ziyaret etti. Bakan Selçuk, ayrıca bir otelde milletvekilleri, hayırseverler, iş adamları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile basına kapalı olarak düzenlenen yemekli toplantıya katıldı.

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