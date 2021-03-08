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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan canlı yayında yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalar

08.03.2021 21:07 | Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan canlı yayında yüz yüze eğitimle ilgili önemli açıklamalar

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, CNN Türk'te Tarafsız Bölge programında konuşuyor. Bakan Selçuk burada yaptığı açıklamada yüz yüze eğitimle ilgili olarak "Benim telefonumda olan kişiye özel bir yazılım var. Bu yazılımla ben ana sınıfında 1-2-3-4-58-12'de tamamında kaç çocuğumuzun ailesinde temaslı, pozitif var. Bunları günlük görebiliyorum." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasından satır başları:

"ZİYA SELÇUK İSTİFA ETTİ" SÖYLENTİSİ

"Twitter hesabıyla Instagram hesabında farklılık var. Twitter'ı açsa görecek takip ettiğimi. Tamamen mantıksız ve bir şekilde karmaşa oluşturmak şeklinde. Kurumsal olarak asılsızdır diye bir tweet attık. Hiç önemsemedim.

YÜZ YÜZE EĞİTİMDE İLK HAFTA NASIL GEÇTİ?

İlk günden beri bir şekilde turladım Türkiye'yi ve okul okul gezme fırsatım oldu. Bizzat görerek gözlem yapma fırsatım oluyor. Şehirleri dolaşmadığımız zaman bazen uzaktan gelen bilgileri çok iyi süzemiyoruz. Çocuklarda da zıplama hissiyatı var. O kadar mutlular ve gözleri parıldıyor ki okulu çok özlemişler. Bugün de Ankara'da bir ortaokula gittim. Çocuklar ortaokulda gerçekten bahçede zıplıyorlar. Öğretmen odasına gittiğimde sürekli teşekkür alıyorum öğretmenlerden. İlk-ortaokullarda yüzde 80'in üzerinde katılım var. İlk haftayı çok olumlu geçirdiğimizi gördüm.

Duruma göre kısmı açılma yerinde kararla şehir bazlı açılıp kapanma olabilir diye geçen sene Mart ayında 4 senaryo sunmuştuk. Okullar biraz geçişkenlik içeren kurumlar. Valilikler kendi şehirlerindeki duruma somut olarak bakıp biz bu süreci bir haftaya yayalım bunu idare edebiliriz gibi yerel kararlar alabilirler.

ÖĞRETMENLERİN AŞILAMASI

Aşı konusunda şunu söylemek lazım Sağlık Bakanlığımız dünyada gerçekten örnek gösterecek bir aşı kampanyası düzenliyor. Aşı tedarikine bağlı olarak bazen aksamalar olabiliyor. yine Sağlık Bakanlığımızın bir ön almasıyla yaptığımız görüşmeler neticesiyle açılan sınıfların öğretmenlerinden başlayarak aşılanması konusunda 1 ayı geçmiş tarihte listeyi verdik ve başlandı. Öğretmenlerimiz peyderpey aşılanıyor. 80 bin öğretmen aşılandı.

KISMİ OLARAK ARTIŞ VAR

Benim telefonumda olan kişiye özel bir yazılım var. Bu yazılımla ben ana sınıfında 1-2-3-4-58-12'de tamamında kaç çocuğumuzun ailesinde temaslı, pozitif var. Bunları günlük görebiliyorum. Bunların renk skalası var. Son bir haftada gördüğümüz farklılık şu, kısmi olarak bir artış var.

Aile bilgilendiriliyor, eğer o anda oluşan fiili bir durum söz konusuysa özel odaya alınıyor. Sonra sağlık kuruluşuna haber veriliyor, süreç başlatılıyor.

Kişiye özel tedbir alınıyor. Genel bir tedbir elbette var. Böyle bir durum olursa kim 14 gün okula göndermemeli, kim gönderebilir, hepsinin haritası var."


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CNN Türk Ziya Selçuk Milli Eğitim Bakanı

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