Milli Eğitim Bakanı Tekin’den olay yaracak açıklama: ‘Türkiye'deki azınlıklarla ilgili doktora tezi yapıyorlar. Buna karşıyım’

Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde, Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Öğrencileri Seçme ve Yerleştirme (YLSY) 2023 burs programı kapsamında, bursiyerlere yönelik 'Vizyon ve Farkındalık Eğitimleri' programı düzenlendi.

Programda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürü Fethi Fahri Kaya, Maarif Vakfı Başkanı Birol Akgün ve yurt dışına gitmeye hak kazanan 563 bursiyer öğrenci bir araya geldi.

Yurtdışında eğitim görecek bursiyerlerin, ülkeye yüzde 100 katkı sağladığına inandığını belirten Bakan Tekin, "Arkadaşımız sosyoloji çalışacak, diyelim ki İngiltere'de doktora yapıyor, Türkiye'deki etnik ve dini azınlıklarla ilgili doktora tezi yapıyor. Buna karşıyım. Türkiye'de bu kadar akademisyen var; Türkiye'deki akademisyenler sosyoekonomik, etnik, dini, ideolojik bu yapılarla ilgili çalışabilirler" dedi.

‘’SİZ BAŞKA AMAÇLARLA GİDİYORSUNUZ, AMAÇLARINIZI GERÇEKLEŞTİRİN’’

Bursiyerlerin çalışma alanlarına değinen ve Türkiye’deki azınlıklarla ilgili doktora tezi hazırlanmasından birçok rahatsız olduğunu belirtten Bakan Tekin, "Arkadaşımız sosyoloji çalışacak, diyelim ki İngiltere'de doktora yapıyor, Türkiye'deki etnik ve dini azınlıklarla ilgili doktora tezi yapıyor. Buna karşıyım. Türkiye'de bu kadar akademisyen var; Türkiye'deki akademisyenler sosyoekonomik, etnik, dini, ideolojik bu yapılarla ilgili çalışabilirler.

Yurt dışına gönderdiğimiz kişinin, bulunduğu üniversitede Türkiye'yle ilgili bir çalışma yapmasını da açıkçası çok iyi niyetli bulmuyorum. O yüzden de o arkadaşlara da gönderdiğimiz arkadaşlara da yurt dışındayken Türkiye'yle ilgili çalışma mümkün olduğunca yapmayacaksınız. Siz Türkiye ile ilgili çalışma yapmaya gitmiyorsunuz. Siz başka amaçlarla gidiyorsunuz, amaçlarınızı gerçekleştirin" diye konuştu. Bakan Tekin, daha sonra yurt dışına gidecek bursiyerlerle sohbet etti. (DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır





