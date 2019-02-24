Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Kırşehir’de

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, eğitim ve öğrenim hayatı incelemesi için Kırşehir’e geldi.

Kırşehir programına valilik ziyareti ile başlayan Bakan Selçuk, "Bu bölgenin eğitim öğretim hayatı ile ilgili bazı istişareler için geldiğimiz Kırşehir’de buraları ziyaret etmek gerçekten mutluluk verici. Kırşehir’de ilgili, yetkili bütün arkadaşlarımızla, kamu sektörüyle, özel sektörler, üçüncü sektörlerle birçok toplantı ve görüş alışverişinde bulunacağız. Kırşehir’in eğitim hayatının çok daha ilerlemesi ve burada eğitim kaynağının güçlenmesi için gereken her türlü tedbiri birlikte değerlendirip alacağız. Çeşitli ziyaretlerimiz olacak. Bu ziyaretin çok verimli ve yararlı geçmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

Selamlama konuşmasında ise Vali İbrahim Akın, eğitimde marka olan şehirlerin bir tanesinin de Kırşehir olduğunu, Kırşehir’in her zaman eğitimde geldiği seviye ile şehrimizin övünç kaynağı olmakta olduğunu belirtti.

Bakan Selçuk, Valilik ziyaretinin ardından Kırşehir Belediyesine geçerek Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’den yapılan çalışmalar hakkında brifing aldı.



