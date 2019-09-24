Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Osmaniye’de

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Osmaniye’de Vali Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.

Osmaniye Valiliği'nde, Osmaniye milletvekilleri Mücahit Durmuşoğlu, İsmail Kaya, Baha Ünlü ve il protokolü tarafından karşılanan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrenciler tarafından takdim edilen çiçeği aldıktan sonra hatıra fotoğrafı çektirerek, çocuklara hediye verdi. Valilik makamı girişinde ki şeref defterini imzalayen Bakan Selçuk, burada bir konuşma yaptı. Bakan Selçuk, şöyle konuştu:

"Bugün Milli Eğitim Bakanlığı olarak Osmaniye’de çeşitli incelemeler yapmak, görüş alışverişinde bulunmak ve buradaki eğitim kalitesini nasıl ileriye doğru taşıyabiliriz sualinin cevabını hep birlikte ortaya koymak için gelmiş bulunuyoruz. Elimizde hem ulusal ölçekte hem de Osmaniye ölçeğinde eğitimle alakalı çok sayıda göstergeler var. Bu göstergelere de baktığımız da hangi hususlarda hangi parametrelerde ne tür çalışmalar yapmamız gerektiği çok net olarak görülüyor. Bu anlamda gerek öğretmenlerimize yönelik, gerek öğrencilerimize yönelik çalışmalar, gerekse velilerimize yönelik eğitim çalışmaları konusunda bir fikir alışverişi ve bir planlama yapma ihtiyacımız var. Buradaki çalışmaları hızlandırmak ve ihtiyaçları yerinde belirlemek için değerlendirme toplantılarımız olacak. Ben bu faaliyetin Osmaniye’miz için hayırlı ve uğurlu olmasını ve ileriye doğru götüreceğimiz eğitim bayrağını daha da yükseklere taşımaya vesile olmasını diliyorum."

Bakan Selçuk, Valilik ziyaretinin ardından basına kapalı olarak gerçekleştirilen 'İl Eğitim Değerlendirme' toplantısına katıldı. Bakan Selçuk, Fidan Yetiştirme Müdürlüğü arazisindeki 'Tohumdan Fidana, Fidandan Ağaca' proje tanıtım programına katılacak.

