Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan canlı yayında önemli açıklamalar

İşte Bakan Selçuk’un açıklamalarından satır başları:

Gerekli koşulları sağlayabildiğimiz ve riski en aza indirdiğimiz, kontrollü yapabildiğimiz seviyede tuttuk. O yüzden o seviye okul öncesi ve 1. sınıfta kaldı.

Burada Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri gerçekten çok önemli. Bizim belirli konularla ilgili karar verirken elbette danışarak karar vermek söz konusu. Bu memleket konusu. Bu kararı verirken istişare ediyoruz. Kabinede tartışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız önerilere göre bir karar alıyor.

Şimdilik 2+5, ileride koşullar değişirse günler de değişir. Veliler için kılavuzlar hazırladık. Ailelerin ne yapması konusunda detayları anlatıyoruz.

Gerekli koşulları sağlayabildiğimiz ve riski en aza indirdiğimiz, kontrollü yapabildiğimiz seviyede tuttuk. O yüzden o seviye okul öncesi ve 1. sınıfta kaldı. Pazartesi, salı sınıfın yarısı gelecek.

Bu sadece akademik değil, psikolojik, sosyolojik bir karar. O yüzden güven tazeleyerek bize inanmalarını sağlamak durumundayız.

2 + 5'TE 2 GÜN HANGİ GÜN?

Temelde pazartesi, salı günleri sınıfın yarısının gelmesini istiyoruz. Çarşamba ve pazar günleri ara verelim istiyoruz. Niye 2'ye bölüyoruz? Bölmezsek sosyal mesafeyi sağlayamıyoruz.