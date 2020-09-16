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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan canlı yayında önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 22:15 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan canlı yayında önemli açıklamalar

İşte Bakan Selçuk’un açıklamalarından satır başları:

Gerekli koşulları sağlayabildiğimiz ve riski en aza indirdiğimiz, kontrollü yapabildiğimiz seviyede tuttuk. O yüzden o seviye okul öncesi ve 1. sınıfta kaldı.

Burada Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri gerçekten çok önemli. Bizim belirli konularla ilgili karar verirken elbette danışarak karar vermek söz konusu. Bu memleket konusu. Bu kararı verirken istişare ediyoruz. Kabinede tartışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız önerilere göre bir karar alıyor.

Şimdilik 2+5, ileride koşullar değişirse günler de değişir. Veliler için kılavuzlar hazırladık. Ailelerin ne yapması konusunda detayları anlatıyoruz.

Gerekli koşulları sağlayabildiğimiz ve riski en aza indirdiğimiz, kontrollü yapabildiğimiz seviyede tuttuk. O yüzden o seviye okul öncesi ve 1. sınıfta kaldı. Pazartesi, salı sınıfın yarısı gelecek.

Bu sadece akademik değil, psikolojik, sosyolojik bir karar. O yüzden güven tazeleyerek bize inanmalarını sağlamak durumundayız.

2 + 5'TE 2 GÜN HANGİ GÜN?

Temelde pazartesi, salı günleri sınıfın yarısının gelmesini istiyoruz. Çarşamba ve pazar günleri ara verelim istiyoruz. Niye 2'ye bölüyoruz? Bölmezsek sosyal mesafeyi sağlayamıyoruz.

Sınıflarda tekli oturulacak ve aralarda boşluk bırakılacak. Bu yüzden de sınıfta sosyal mesafeyi rahatlıkla sağlayabiliyoruz.

Biz sınıflarda yaptığımız hazırlıklardan, öğretmenlerimizin birikiminden eminiz.

'BUNU BURADA İLK DEFA SÖYLÜYORUZ' DİYEREK DUYURDU

Taahhütname o kadar kötü bir şekilde yorumlandı ki. Biz nasıl veliye bundan sen sorumlusun diyebiliriz. Böyle bir şey olabilir mi? Oradaki tahütname veliyi bilgilendirme formu.

Biz zaten bir velinin bunu bildiği halde çocuğunu okula göndermesini beklemeyiz. Bizler herhangi bir pozitif vaka halinde bunu anlık olarak bilgiyi zaten alıyoruz. Böyle bir sistem kurduk. Bugün tamamlandı. İlk defa burada söylüyoruz. MEB ve Sağlık Bakanlığı'nın ortak çalışması HES uygulaması tamamlandı.

HES takibiyle pozitif vakanın bilgisini alıyoruz. Pozitif vaka olursa gereken prosedürü uyguluyoruz.

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