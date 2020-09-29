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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan EBA uyarısı

EĞİTİM HABERLERİ  | 29.09.2020 20:42 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA derslerinin ekran görüntülerinin alınması hakkında, “Sizlerden ricam, canlı derslerin ekran görüntülerini, kayıtlarını öğrencimizle bağı olmayan insanlarla paylaşmamanız” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan EBA uyarısı

Bakan Selçuk, EBA derslerinin ekran görüntülerinin alınarak sosyal medya hesaplarda paylaşılması hakkında açıklama yaptı.

Bakan Selçuk açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sınıf ortamı mahrem ve özeldir. Bu, canlı dersler için de geçerlidir. Sizlerden ricam, canlı derslerin ekran görüntülerini, kayıtlarını öğrencimizle bağı olmayan insanlarla paylaşmamanız. Dijital bir ortamda da olsa sınıfımız kendimizi rahat ifade ettiğimiz özgür alanlarımız”


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