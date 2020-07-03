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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılmasına ilişkin paylaşım

EĞİTİM HABERLERİ  | 03.07.2020 19:34 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "31 Ağustos'ta okullarımızın kapılarını açacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan okulların açılmasına ilişkin paylaşım

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın eğitim hakkı için en büyük millet ödevimiz olan 'toplum sağlığımızı korumak' hepimizin elinde. 31 Ağustos'ta okullarımızın kapılarını açacak şekilde tedbirlerimizi alıyoruz. Kontrollü sosyal yaşam ile herkesi çocuklarımızın eğitimine destek vermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.


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