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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar

EĞİTİM HABERLERİ  | 22.07.2020 21:07 | Son Güncelleme

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk katıldığı canlı yayında pandemi nedeniyle okulların ne zaman açılacağı ve eğitim-öğretimin nasıl devam edeceği, nasıl tedbirler alınacağı konusunda önemli açıklamalarda bulunuyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar

İşte Bakan Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar:

Bizim aslında her kararımız zor. Verilen her karar bir çocuğun geleceği ile ilgili. Bir çocuğun geleceğine dokunuyorsunuz. Ve bu kararı vermenin kişisel bir sorumluluğu yok, ahlaki vicdani sorunu var. Emin olun en küçük kararlar da bile bunu danışalım soralım. Arkadaşlar bununla ilgili risklerimiz nelerdir? Bütün bunları konuşarak almaya çalışıyoruz. Hiçbir çocuğumuzun riske gireceği bir duruma asla müsaade etmeyiz. Çocuklarımızın sıkıntı yaşayacağı bir duruma onları sokarak ülkede karmaşa oluşturabilecek bir adım atmayız böyle bir şey söz konusu olmaz. Bilim Kurulu’na tekrar tekrar danışıyoruz.

"TARİHİ BİR KARARA DÖNÜŞTÜ"

Biz meseleyi öyle güçlü tutuyoruz ki, bu tutmamızın sebebi şu; bu bizim dünyada savrulmamızı engelleyecek bir şey. Ben eskiden bir okulun açılma tarihini bir daire başkanı imzalar gönderir kolaydı. Ama bu şimdi tarihi bir karara dönüştü. O yüzden de şuna inansın toplum, böyle bir karar alınırken eğer riskle ilgili durumlarda bir sıkıntı varsa asla bir karar almayız. Toplum buna şiddetle inansın ve verilecek kararı çok büyük bir dikkatle verdiğimize emin olsunlar.

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