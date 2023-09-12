HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Eğitim
  4. Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! O tarihler uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! O tarihler uzatıldı

12.09.2023 23:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milli Eğitim Bakanlığınca 17 Temmuz tarihinde başlatılan uzman öğretmenlik eğitimleri 16 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri ise 22 Eylül tarihine kadar uzatıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı duyurdu! O tarihler uzatıldı

Milli Eğitim Bakanlığınca uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için "2023 Yılı Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında İlerlemeye İlişkin Duyuru" doğrultusunda Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumları ve özel öğretim kurumları ile Bakanlık dışındaki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapanların Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı ile Başöğretmenlik Eğitim Programı 17 Temmuz’da başlatılmıştı.

Duyuru kapsamında uzman öğretmenlik eğitimleri 8 Eylül tarihi itibarıyla tamamlanmış, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Eylül 2023 tarihinde tamamlanmak üzere planlanmıştı.

Söz konusu eğitimlerden uzman öğretmenlik eğitimleri 13 Eylül'den başlayarak 16 Eylül tarihine kadar, başöğretmenlik eğitimleri ise 22 Eylül 2023 tarihi saat 23.59'a kadar uzatıldı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bebek mağazalarına dadandılar! İl il gezdiler sonunda böyle yakalandılarBebek mağazalarına dadandılar! İl il gezdiler sonunda böyle yakalandılar
Özgür Özel'den dikkat çeken açıklama: Kılıçdaroğlu ile görüştümÖzgür Özel'den dikkat çeken açıklama: Kılıçdaroğlu ile görüştüm
Rusya duyurdu! Su-24 uçağı düştüRusya duyurdu! Su-24 uçağı düştü
Anahtar Kelimeler:
duyuru eylül meb

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Yürüyüş yaparken “Yüzyılın keşfini” yaptı! Servet değerinde...

Yürüyüş yaparken “Yüzyılın keşfini” yaptı! Servet değerinde...

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Resmen işkence! Yatağa zincirlenerek defalarca tecavüz edildi

Resmen işkence! Yatağa zincirlenerek defalarca tecavüz edildi

Babanın tuvalet kavgası! "Kızım içeride" dedi, girmesine izin vermedi

Babanın tuvalet kavgası! "Kızım içeride" dedi, girmesine izin vermedi

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.