Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) meslek liseleri için harekete geçti

Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, OSB'lerdeki mesleki ve teknik eğitim kurumlarının mevcut durumunun güçlendirilmesi ve iyileştirilmesi için çalışma başlattı.
Çalışma kapsamında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında toplantı düzenlendi. Toplantıda OSB'lerde mevcut sektörler ve mesleki eğitim kurumlarının iş birliği verimlilikleri, mevcut mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile mesleki eğitim merkezlerinin sorunları ve iyileştirme alanları, yeni eğitim kurumları açılma potansiyelleri ele alındı. Bu konuda tüm süreçlerin birlikte yürütülmesi kararlaştırıldı.
OSB'ler içinde, 37 özel mesleki ve teknik Anadolu lisesi ve MEB'e bağlı 33 mesleki ve teknik Anadolu lisesi ile mesleki eğitim merkezi olmak üzere toplam 70 mesleki ve teknik eğitim kurumu yer alıyor. Halen ülke çapında 309 Organize Sanayi Bölgesi bulunuyor.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Ramazan Yıldırım, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varım Numanoğlu, Bilim Teknoloji ve Sanayi Eğitimi Daire Başkanı Zübeyde Arslanoğlu, Sosyal Ortaklar ve Projeler Daire Başkanı Şennur Çetin, Eğitim Politikaları Daire Başkanı Recep Altın ve uzmanlar katıldı.
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