Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş duyuru! O öğrenciler tespit edilerek sınıfta bırakılacak...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) aynı zamanda Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ilişkin sene sonu iş ve işlemleri konulu yazısını 81 ile gönderdi. MEB’in gönderdiği yazıda, koronavirüs kapsamında okula devam zorunluluğunun isteğe bağlı olduğu hatırlatıldı ve e-Okul sistemine girilen devamsızlıkların geçerli sayılmayacağı bildirildi.
O ÖĞRENCİLER SINIF TEKRARINA BIRAKILACAK!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ilişkin sene sonu iş ve işlemleri konulu yazısını 81 ile gönderdi. Yazıda, koronavirüs sebebiyle uzaktan ve yüz yüze olarak yapılan eğitimlerde öğrencilerin devamlılığının gönüllülük esasına dayalı olduğu hatırlatıldı.
Bu sebeple e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’ne (YBS) girilen devamsızlık bilgilerinin geçerli sayılmayacağı belirtildi.
Ancak, sürekli bir devamsızlık durumunda olan öğrencilerin sınıf tekrarına bırakılacağı ifade edildi.
NAKİL İŞLEMLERİ İÇİN SON GÜN!
Gönderilen yazıda, ders yılı sonunda yapılması gereken öğretmenler kurulu toplantısında da öğrencilerin sınıf geçme işlemlerinin görüşülmeyeceği aktarıldı.
Aynı zamanda öğrencilerin ölçme ve değerlendirme uygulamalarında ve seçmeli derslerde karışıklıkların önüne geçilmesi amacıyla nakil işlemlerinin de bugün (4 Haziran) itibariyle sonlandırılacağı paylaşıldı.
YAZ OKULLARI AÇILACAK!
Eylül ayında ilkokula başlayacak olmasına rağmen okul öncesi eğitimden yararlanamamış çocuklar için ise yaz okulları açılacak.
Veliler, okul öncesi eğitim almamış çocuklar öncelikli olmak koşuluyla, imkanları uygun olan okullarda okul öncesi eğitim almış çocuklar da yaz okuluna kaydedilebilecek.
Okul öncesi eğitimde velilerin tam gün çocuk kulübü talepleri ise açılacak olan çocuk kulüpleriyle karşılanabilecek. Yaz okulu ve çocuk kulüpleri, karneler verildikten sonraki hafta başlamak üzere açılabilecek.
TELAFİ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU
Telafi eğitimi için oluşturulan "https://telafidebendevarim.meb.gov.tr/" internet adresinden öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin yararlanabilmeleri için gerekli bilgilendirmeler yapılacak.
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