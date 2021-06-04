Milli Eğitim Bakanlığı'ndan flaş duyuru! O öğrenciler tespit edilerek sınıfta bırakılacak...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) aynı zamanda Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ilişkin sene sonu iş ve işlemleri konulu yazısını 81 ile gönderdi. MEB’in gönderdiği yazıda, koronavirüs kapsamında okula devam zorunluluğunun isteğe bağlı olduğu hatırlatıldı ve e-Okul sistemine girilen devamsızlıkların geçerli sayılmayacağı bildirildi.

O ÖĞRENCİLER SINIF TEKRARINA BIRAKILACAK!

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Temel Eğitim Genel Müdürlüğü, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine ilişkin sene sonu iş ve işlemleri konulu yazısını 81 ile gönderdi. Yazıda, koronavirüs sebebiyle uzaktan ve yüz yüze olarak yapılan eğitimlerde öğrencilerin devamlılığının gönüllülük esasına dayalı olduğu hatırlatıldı.

Bu sebeple e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi’ne (YBS) girilen devamsızlık bilgilerinin geçerli sayılmayacağı belirtildi.

Ancak, sürekli bir devamsızlık durumunda olan öğrencilerin sınıf tekrarına bırakılacağı ifade edildi.

NAKİL İŞLEMLERİ İÇİN SON GÜN!

Gönderilen yazıda, ders yılı sonunda yapılması gereken öğretmenler kurulu toplantısında da öğrencilerin sınıf geçme işlemlerinin görüşülmeyeceği aktarıldı.