HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi yayımlandı:

Milli Güvenlik Kurulu Bildirisi yayımlandı:

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 19:17 | Son Güncelleme

Bildiriden: - "Özellikle Suriye'de etkin olan devletlerle varılan mutabakatlara rağmen, İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde güvenlik güçlerimizi ve sivil halkı hedef almaya devam eden terör saldırılarına karşı gereken ilave tedbirleri alma konusundaki kararlılık bir kez daha vurgulanmıştır" - "Türkiye'nin güney sınırlarını koruma, sınırları ötesindeki dost ve kardeş toplulukların güvenliğini sağlama, bölgede kalıcı istikrarın tesisine katkı verme konularındaki hassasiyetinin altı çizilmiştir" - "(Libya) Ülke sathında barış ve huzurun tesisi yönünde, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Milli Mutabakat Hükümetinin desteklenmeye devam edileceğinin altı çizilmiştir" - "Tüm ülkeler kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi çabalarını desteklemeye davet edilmiştir" - "ABD ile İran arasındaki gerginlikten duyulan endişe dile getirilmiş, barış ve istikrarın korunması için taraflara yapılan sağduyu ve itidal çağrısı tekrarlanmıştır"

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı'nın ardından yayımlanan bildiride, "Özellikle Suriye'de etkin olan devletlerle varılan mutabakatlara rağmen, İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde güvenlik güçlerimizi ve sivil halkı hedef almaya devam eden terör saldırılarına karşı gereken ilave tedbirleri alma konusundaki kararlılık bir kez daha vurgulanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki MGK Toplantısı'nın ardından yayımlanan bildiride, milli güvenlik açısından önem arz eden iç ve dış meselelerin etraflıca ele alındığı, 2019'un güvenlik değerlendirmesinin yapıldığı ve 2020'de meydana gelmesi muhtemel gelişmeler ve bu kapsamda alınabilecek tedbirlerin müzakere edildiği kaydedildi.

Türkiye'nin milli birlik ve beraberliği ile bekasını tehdit eden PKK/KCK-PYD/YPG, DEAŞ ve FETÖ başta olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında başarıyla icra edilen operasyonlar hakkında Kurul'a bilgi sunulduğu belirtilen bildiride, Türkiye'nin güney sınırlarını koruma, sınırları ötesindeki dost ve kardeş toplulukların güvenliğini sağlama, bölgede kalıcı istikrarın tesisine katkı verme konularındaki hassasiyetin altı çizildiği vurgulandı.

Bildiride, Türkiye'nin özellikle Suriye'de etkin olan devletlerle varılan mutabakatlara rağmen, İdlib başta olmak üzere Suriye'nin çeşitli bölgelerinde güvenlik güçlerini ve sivil halkı hedef almaya devam eden terör saldırılarına karşı gereken ilave tedbirleri alma konusundaki kararlılığın bir kez daha vurgulandığı belirtildi.

Libya'nın siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün korunarak ülke sathında barış ve huzurun tesisi yönünde, Birleşmiş Milletler tarafından tanınan milli mutabakat hükümetinin desteklenmeye devam edileceği vurgulanan açıklamada, "Tüm ülkeler kalıcı bir ateşkesin tesis edilmesi çabalarını desteklemeye davet edilmiştir. Türkiye'nin, Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin yanında, Libya halkı ile olan 500 yıllık dostluğunun bir gereği olarak bu ülkede güven ve istikrarın hakkaniyete dayalı bir şekilde yeniden sağlanması hususunda her alanda üzerine düşen sorumlulukları yerine getireceği belirtilmiştir." ifadelerine yer verildi.

ABD ile İran arasındaki gerginlikten duyulan endişenin dile getirildiği belirtilen bildiride, barış ve istikrarın korunması için taraflara yapılan sağduyu ve itidal çağrısının tekrarlandığı, başka ülkelerin iki aktör arasında çatışma alanı haline getirilmesinden kaçınılması gerektiği kaydedildi.

Somali'de gerçekleştirilen ve aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine sebep olan terör saldırılarının lanetlendiği ifade edilen açıklamada, "Dost ve kardeş Somali halkının yanında olduğumuz bir kez daha teyit edilmiş, huzur, güven ve refah ortamının tesisi yönündeki desteğimizin sürdürüleceği ifade edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Bildiride, "ABD yönetiminin İsrail-Filistin ihtilafına ilişkin yayımladığı planın, Filistin ve Kudüs'e yönelik işgal, yıkım ve baskı politikalarını meşrulaştırmayı hedefleyen bir 'ilhak planı' olduğu vurgulanmış, çözümün ancak 1967 sınırları esas alınarak başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen ve bitişik bir Filistin devletinin kurulması ile mümkün olduğu ifade edilmiştir." değerlendirmesi yapıldı.

Elazığ ve Malatya'da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremin ardından alınan tedbirler ve arama-kurtarma faaliyetleri hakkında Kurul'a bilgi sunulduğu belirtilen bildiride, bu bağlamda Türkiye'nin afete hazırlık çalışmalarının yeniden değerlendirildiği de vurgulandı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
28 ayrı suçtan aranıyordu! Evinde yakalandı28 ayrı suçtan aranıyordu! Evinde yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bildiri Milli Güvenlik Kurulu Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

En Çok Okunan Haberler

Akdeniz'de deprem!

Akdeniz'de deprem!

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Canlı yayını terk etti: Biz buraya ayar yemeye gelmiyoruz

Araç alım satımında yeni dönem!

Araç alım satımında yeni dönem!

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Tuba Büyüküstün'ün hamam sahnesi olay oldu

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

Ekrem İmamoğlu’ndan tatil eleştirilerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Kapıya asılan yazı ortalığı karıştırdı! Hastaneden flaş açıklama

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Depremin şiddetini azaltıyor! 6.8'lik depremi 3 büyüklüğünde hissettiler

Manisa'da 4.7, Marmaris açıklarında 4.6...

Manisa'da 4.7, Marmaris açıklarında 4.6...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin’de feci olay! Denize düşen aracının içinde can verdi!

Denize düşen aracının içinde can verdi! Feci olay

Yunanistan Başkonsolosluğu'na akın ettiler: Azı dişlerini gösterenlerin dişlerini çekeriz

Yunanistan Başkonsolosluğu'na akın ettiler!

İmamoğlu, meclisten geçen yeşil alan ve toplanma alanı kararlarını mahkemeye taşıdı

İmamoğlu, İBB'ye dava açtı!

28 ayrı suçtan aranıyordu! Cezaevi firarisi evinde yakalandı

28 ayrı suçtan aranıyordu! Evinde yakalandı

Haber Global'de deprem! Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş istifa etti!

Haber Global'de deprem! Erdoğan Aktaş istifa etti

İslamiyeti anlatmak için İngiltere'den Mekke'ye yürüyor

İslamiyeti anlatmak için İngiltere'den Mekke'ye yürüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.