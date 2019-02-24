HABER

Milli Piyade Tüfeğinde yeni sözleşme

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.02.2019 22:39 | Son Güncelleme

Milli Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Piyade Tüfeği “MPT-76”nın 50 bin adet sözleşmesinin yapıldığını duyurdu.Savunma Sanayii Başkanlığı toplamda 50 bin adet Milli Piyade Tüfeği “MPT-76”nın sözleşmesinin yapıldığını duyurdu.

Milli Piyade Tüfeğinde yeni sözleşme

Milli Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Piyade Tüfeği “MPT-76”nın 50 bin adet sözleşmesinin yapıldığını duyurdu.
Savunma Sanayii Başkanlığı toplamda 50 bin adet Milli Piyade Tüfeği “MPT-76”nın sözleşmesinin yapıldığını duyurdu. Tamamen milli kaynaklar kullanılarak, yurtdışından teknik destek alınmadan üretilen Milli Piyade Tüfeği (MPT-76) NATO standardı olan soğuk ve sıcak hava, kum, yağmur, çamur gibi ağırlaştırılmış 42 testin tamamını hatasız geçmiştir. Eksi 40 ve 65 derece sıcaklıkta, basınçlı su tehdidi altında ve balçıkta bile sorunsuz olarak çalışmaya devam eden tüfek ile dakikada 650 atım yapılabilmektedir. 4.1 kilogram ağırlığında gövde yapısına sahip olan tüfek, 600 metreye kadar etkili bir menzile sahiptir. 7,62 mm çaplı mermi kullanan MPT-76 12 bin atıma kadar namlu ömrüne sahiptir.

PARTNERYurtdışında kimse 'Haydi, kocana çocuk ver' demezYurtdışında kimse 'Haydi, kocana çocuk ver' demez
Erdoğan: CHP, İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak halinde (3)Erdoğan: CHP, İstiklal Marşımızı söylemeyenlerle ittifak halinde (3)
Çekmeköy’de feci kaza: 1 ölü 3 yaralı (2)Çekmeköy’de feci kaza: 1 ölü 3 yaralı (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

Hamile mi? Eşinden kafa karıştıran yorum

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Korkutan görüntü! Sular çekildi, kaldırım çöktü... Depremin habercisi mi?

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Mustafa Şentop TBMM Başkanı seçildi

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 130'u aştı

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

Kredi kartlarının tahtı sallanıyor!

İstanbul'da okullar tatil edildi

İstanbul'da okullar tatil edildi

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Baraj suyu çekilince ortaya çıktı

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı geldi

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adıyaman'da tehlikeli gerginlik! Birbirlerine girdiler

Adıyaman'da tehlikeli gerginlik! Birbirlerine girdiler

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar yaşandı

Erdoğan'dan Mabel Matiz'e taziye telefonu! Duygusal anlar yaşandı

İstanbul Çekmeköy'de korkunç kaza! Ölü ve yaralılar var

Kahreden haber geldi! Ölü ve yaralılar var

Muğla'da feci kaza! Araç bu hale geldi

Araç bu hale geldi! Feci kaza

Meteorolojiden bir uyarı daha! Kar ve yağmur...

Meteorolojiden bir uyarı daha! Kar ve yağmur...

İstanbul'da okullar 25 Şubat pazartesi günü tatil edildi

İstanbul'da okullar tatil edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.