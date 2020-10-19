Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Milli Piyango sorgulama 19 Ekim 2020!

Uzun süredir merakla beklenen 19 Ekim Milli Piyango sonuçları nihayet belli oldu. Ekim ayının ikinci Milli Piyango çekilişi olarak gerçekleşen çekilişin ardından şimdi vatandaşlar tarafından Milli Piyango sonuçları 19 Ekim 2020 merak ediliyor. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişin ardından kazanan talihli bilet açıklandı. 15.30’da başlayan çekilişle beraber 17.30’da da amorti ve büyük ikramiye için numara çekildi. Çekilişler ve sonuçlar millipiyangoonline.com üzerinden de takip edilebildi.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango sorgulama 19 Ekim 2020 ile beraber şans oyunu tutkunları tarafından çekilişin büyük ikramiyeyi kazanan numarası da merak ediliyor. Milli Piyango sonuçları doğrultusunda büyük ikramiye kazanan numara 186539 oldu. Çekilişten sonra ikramiye kazanan diğer rakamlar da açıklandı. Yukarıdaki link üzerinden Milli Piyango 19 Ekim 2020 çekiliş sonuçlarının sıralı tam listesine erişilebiliyor.

29 Ekim Perşembe günü yine 15.30’da çekiliş gerçekleşecek. İsteyen vatandaşlar çekilişleri millipiyangoonline.com üzerinden canlı olarak takip edebiliyor ya da yüklenen videolardan çekilişleri yeniden izleyebiliyor.