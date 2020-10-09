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Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Milli Piyango sorgulama 9 Ekim 2020!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 22:01 | Son Güncelleme

Heyecanla beklenen 9 Ekim Milli Piyango sonuçları nihayet belli oldu. Ekim ayının ilk Milli Piyango çekilişi millipiyangoonline.com’dan canlı yayınlandı. Çekilişin ardından Milli Piyango sonuçları ve beklenen tam liste yine millipiyangoonline.com internet sitesi üzerinden paylaşıldı. İsteyen vatandaşlar bilet numarası girerek Milli Piyango sorgulama 9 Ekim 2020 işlemlerini gerçekleştirebiliyor. Şimdi kazandıran numaralar merak ediliyor. İşte 9 Ekim Mili Piyango çekiliş sonucu ve sorgulama ekranı

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Milli Piyango sorgulama 9 Ekim 2020!

Uzun süredir merakla beklenen 9 Ekim Milli Piyango sonuçları nihayet belli oldu. Ekim ayının ilk Milli Piyango çekilişi olarak gerçekleşen çekilişin ardından şimdi vatandaşlar tarafından Milli Piyango sonuçları 9 Ekim 2020 merak ediliyor. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişin ardından kazanan talihli bilet açıklandı. 15.30’da başlayan çekilişle beraber 17.30’da da amorti ve büyük ikramiye için numara çekildi. Çekilişler ve sonuçlar millipiyangoonline.com üzerinden de takip edilebildi.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! İşte Milli Piyango sorgulama 9 Ekim 2020!

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango sorgulama 9 Ekim 2020 ile beraber şans oyunu tutkunları tarafından çekilişin büyük ikramiyeyi kazanan numarası da merak ediliyor. Milli Piyango sonuçları doğrultusunda büyük ikramiye kazanan numara 065608 oldu. Çekilişten sonra ikramiye kazanan diğer rakamlar da açıklandı. Yukarıdaki link üzerinden Milli Piyango 9 Ekim 2020 çekiliş sonuçlarının sıralı tam listesine erişilebiliyor.

19 Ekim Pazartesi ve 29 Ekim Perşembe günü yine 15.30’da çekiliş gerçekleşecek. İsteyen vatandaşlar çekilişleri millipiyangoonline.com üzerinden canlı olarak takip edebiliyor ya da yüklenen videolardan çekilişleri yeniden izleyebiliyor.

Milli Piyango Nasıl Oynanır?

Önceden basılan biletlerin satın alınarak ikramiye elde edilebildiği oyun, şans üzerine kutulu. Her biletin üstünde 0 ve 9 arası rakamların sıralı olarak yazılmasıyla oluşmuş bir sıralı numara bulunuyor. Tam, yarım ya da çeyrek bilet satın alınarak oyun oynanabiliyor. Biletler millipiyangoonline.com üzerinden, mobil uygulamadan veya satış bayilerinden alınabiliyor.

Çekilişler her ayın 9,19 ve 29'unda gerçekleşiyor. Bunun yanı sıra 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 31 Aralık Yeni Yıl Çekilişi ve belirlenebilen diğer özel gün çekilişleri yapılıyor. Bilette seçilmiş olan numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralar ile eşleştiğinde ikramiye kazanılıyor. Amorti rakamları ise biletin son rakamları olarak biliniyor. 2 tane de amorti rakamı çekiliyor. Çekilmiş olan 2 rakamdan bir tanesi biletin son rakamı olduğunda bilete amorti çıkmış oluyor. Amorti çıkan biletler ile bilet sahibi bilet bedelini kazanıyor. Büyük ikramiyeyi kazanan numaradan tek rakamla farklı bir bileti olanlar ise teselli ikramiyesi kazanabiliyor.

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